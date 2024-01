L’incendie de DC répond à un faux appel au 911 visant la Maison Blanche

Noah Gray, responsable des communications du service d’incendie de DC, a déclaré que le centre 911 de la ville avait reçu l’appel d’urgence à 7 h 03, signalant un incendie de structure au 1600 Pennsylvania Ave., l’une des adresses les plus reconnaissables du pays.

Une minute plus tard, au moins une douzaine d’appareils ont été dépêchés, dont cinq moteurs, deux camions et des équipes de secours. Les autorités ont déclaré que les autorités avaient rapidement déterminé qu’il n’y avait ni incendie ni menace. Gray a qualifié l’incident de « faux » appel d’urgence.

Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets américains, a déclaré que le président Biden n’était pas chez lui à ce moment-là et que le manoir n’avait pas été évacué.

Il y a eu récemment une recrudescence de tels canulars et d’autres menaces contre des responsables et d’autres personnalités de plusieurs États au cours des dernières semaines. Les autorités n’ont pas précisé si elles pensaient que certains d’entre eux étaient liés à un groupe ou à un individu particulier.

En règle générale, les personnes qui effectuent des appels frauduleux trouvent des moyens de dissimuler leurs numéros de rappel et leur identité. Les informations dont dispose le centre 911 de la ville sur l’appel faisant référence à la Maison Blanche n’étaient pas immédiatement claires. Une porte-parole du Bureau des communications unifiées de DC a déclaré qu’une déclaration sur l’incident de lundi serait à venir.

Dans les dossiers d’expédition de openmhz.comqui permet aux gens d’écouter les transmissions radio en direct et archivées de la police et des pompiers, un répartiteur a ordonné à 7 h 04 du matin cinq moteurs, deux camions, trois médecins et d’autres unités de « répondre à un incendie à la Maison Blanche, 1600 Pennsylvanie ». Avenue Nord-Ouest.