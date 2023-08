L’incendie de Crater Creek brûle jusqu’à la porte du Cathedral Lakes Lodge

Malgré l’énorme incendie de Crater Creek qui brûle jusqu’à sa porte, Cathedral Lakes Lodge est toujours debout et semble s’être échappé sans dommages sérieux.

Le lodge était le site où les campeurs et les visiteurs du parc Cathedral Lake se sont rassemblés après l’explosion de l’incendie de Crater Creek le 15 août et ils n’ont pas pu s’échapper. Les pompiers ont demandé au personnel et aux visiteurs de s’abriter sur place jusqu’à ce qu’ils puissent dégager la seule route.

Il a fallu attendre le lendemain pour qu’un convoi puisse évacuer le lodge en toute sécurité. Le convoi de 80 personnes comprenait également du personnel du lodge.

Le sort du lodge après cette période était inconnu, car une fumée extrêmement épaisse provenant de l’incendie recouvrait la zone, rendant la surveillance aérienne impossible.

Le 24 août, le temps plus frais et les efforts déployés pour contrôler l’incendie ont permis aux équipes d’avoir un aperçu du lodge pour la première fois, et celui-ci ne semble pas avoir été affecté par l’incendie. D’autres structures ont apparemment été détruites par l’incendie.

Une enquête au sol devra être effectuée pour confirmer l’étendue des dommages possibles.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le lodge a remercié BC Wildfire Service et Eclipse Helicopter pour avoir ajouté des pompes et des gicleurs aux systèmes existants du lodge.

« Cela, ainsi que le nettoyage et l’enlèvement des arbres que nous avons effectués au fil des ans, ont sauvé notre magnifique lodge », peut-on lire dans une partie du message. « L’incendie a brûlé la majeure partie de la vallée de Lakeview et jusqu’au seuil de la propriété du lodge. Cependant, nous avons malheureusement perdu les bâtiments et l’équipement de notre camp de base et devrons donc rester fermés pour le reste de la saison. »

Cette photo montre à quel point l’incendie de Crater Creek a failli brûler le Cathedral Lakes Lodge. (Cathedral Lake Lodge-Facebook)

Un pont qui traverse la rivière Ashnola jusqu’au lodge et à la propriété du parc a également été détruit par l’incendie de Crater Creek.

L’incendie s’est étendu le 15 août, passant d’environ 1 000 hectares à plus de 10 000 hectares dans la nuit et a depuis traversé la frontière américaine. Sa superficie a été récemment estimée à plus de 44 000 hectares.

Au moment de mettre sous presse, des équipements lourds continuaient de travailler sur les lignes de confinement le long des flancs nord et nord-ouest pour lutter contre l’incendie.

Des hélicoptères ont également été déployés pour assister et soutenir les efforts.

Le vendredi 25 août, le district régional d’Okanagan Similkameen a annulé les alertes d’évacuation de plus de 110 propriétés de la région rurale de Keremeos.

Ces propriétés comprenaient celles de la 10e Avenue et de la route 3, le long des côtés sud et ouest de la route 3 jusqu’à la limite de la bande indienne de Lower Similkameen.

Il comprend également les propriétés du 3175 River Road en direction ouest le long du chemin River et au nord jusqu’à la rivière Similkameen jusqu’au 205 Ashnola Road, les propriétés le long du côté est/nord de la route 3 depuis la limite de la bande indienne de Lower Similkameen jusqu’au 4354 de la route 3 et les propriétés au-delà de 4354. Autoroute 3 des deux côtés de l’autoroute 3 jusqu’au 4625, autoroute 3 excluant.

