L’incendie de Brixey dans le comté de Clay brûle 300 acres alors que la sécheresse persiste

L’incendie de Brixey dans le comté de Clay, situé juste au sud de Wichita Falls et à plus de 200 milles au sud-est d’Amarillo, près de la frontière de l’Oklahoma, a brûlé environ 300 acres et était contenu à 100 % dimanche après-midi, selon le Texas A&M Forest Service alors que les conditions météorologiques demeurent. chaud et sec dans tout l’État.

L’incendie, qui a été signalé pour la première fois par le Texas A&M Forest Service samedi après-midi, était situé à l’est du FM 1863 et au sud-est du lac Arrowhead. Aujourd’hui à 11 h 35, heure centrale, le Service forestier a confirmé un état de confinement à 90 %, notant une activité d’incendie minime observée ce matin, permettant aux équipes de faire des progrès significatifs vers un confinement complet. L’incendie a été signalé comme étant entièrement maîtrisé vers 13 heures.

Le comté de Clay se trouve à des degrés divers entre le premier et le troisième stade de sécheresse au 8 octobre, selon le US Drought Monitor of Texas. Il y a trois jours, le service d’incendie d’Amarillo a déclaré via les médias sociaux que son moteur de pompiers de type III, E832, se dirigeait vers Fredericksburg pour un déploiement de 14 jours avec le Texas Intrastate Fire Mutual Aid System (TIFMAS) en raison du risque d’incendie élevé dans la région. Ces derniers jours, le Texas A&M Forest Service a répondu à plus de 24 incendies, principalement dans l’est de l’État, selon la carte en ligne de visualisation des incidents de l’agence.

Les pompiers des agences locales et nationales ont travaillé avec diligence depuis le début de l’incendie, en utilisant à la fois des ressources terrestres et aériennes. Les équipes ont réussi à construire une ligne de confinement autour de l’intégralité de l’incendie et ont poursuivi leurs efforts pour élargir et renforcer cette ligne. Des conditions météorologiques favorables ont contribué à ralentir la propagation de l’incendie, aidant les intervenants à se concentrer sur la consolidation des lignes de contrôle et sur les points chauds restants.

« Les équipes poursuivront leurs efforts de suppression tout au long de la journée, en se concentrant sur la sécurisation du périmètre de l’incendie et en veillant à ce que les points chauds soient complètement éteints », a déclaré un porte-parole du Texas A&M Forest Service sur X (anciennement Twitter).

Même si les causes de l’incendie font toujours l’objet d’une enquête, la réponse rapide a été efficace pour empêcher une propagation ultérieure. Bien qu’aucun ordre d’évacuation n’ait été émis pour l’instant, il a été conseillé à plusieurs communautés voisines de rester vigilantes. Les responsables des pompiers soulignent que même si le confinement est presque terminé, les changements de conditions météorologiques, tels que les changements de vent, pourraient encore affecter le comportement des incendies.

Jusqu’à présent, aucun blessé ni dommage majeur aux structures n’a été signalé. Les routes locales restent ouvertes, mais les autorités ont exhorté les résidents et les voyageurs à éviter la zone afin que les opérations de lutte contre les incendies puissent se dérouler sans problème.

Les résidents du comté de Clay et des environs ont été encouragés à rester informés en surveillant les actualités locales et les mises à jour du Texas A&M Forest Service pour tout changement dans l’état d’évacuation ou les conditions d’incendie.

Le Texas A&M Forest Service place actuellement l’État au niveau 2 de préparation aux incendies, le niveau 5 étant le pire. Cela indique un risque d’incendie élevé dans la région, avec des ressources supplémentaires potentiellement nécessaires pour supprimer les incendies de forêt.

