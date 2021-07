L’incendie de Bootleg dans l’Oregon s’étend à 143 000 acres alors que les incendies de forêt dans l’Ouest s’intensifient pendant la canicule, tuant 2 pompiers en Arizona

Les pompiers de l’Ouest s’efforcent de contenir les incendies de forêt croissants alors que l’incendie de l’Oregon Bootleg s’est étendu à 143 000 acres et que deux pompiers de l’Arizona ont été tués en combattant l’incendie.

L’Oregon est confronté à des conditions dangereuses alors que l’incendie de Bootleg est entré dans son cinquième jour et a dévoré 143 607 acres de la forêt nationale de Fremont-Winema.

L’incendie de l’Oregon a ravagé plus de 143 000 acres Crédit : AP

Les autorités de l’Oregon arrêtent les personnes qui refusent d’évacuer

Les pompiers qui luttent contre l’incendie de l’Oregon ont été contraints de se retirer dans des zones de sécurité et certains résidents qui ont refusé d’évacuer la zone peuvent être cités ou même arrêtés, rapporte KTVZ.

Le commandant de l’incendie, Al Lawson, a déclaré: «Le comportement du feu que nous observons sur le Bootleg Fire est parmi les plus extrêmes que vous puissiez trouver et les pompiers constatent des conditions qu’ils n’ont jamais vues auparavant.

« Nous comprenons la frustration de la communauté alors que le feu continue de croître.

« Nous devons également nous assurer que nos pompiers sont en mesure de s’engager en toute sécurité afin qu’ils puissent rentrer chez eux à la fin de cette mission auprès de leurs familles », a ajouté Lawson.

Les autorités ont déclaré que l’incendie de l’Oregon était «l’un des plus extrêmes»

Deux pompiers ont été tués en Arizona Crédit : AP

Le bureau du shérif du comté de Klamath a annoncé dans un communiqué de presse samedi après-midi qu’il prendrait la rare mesure de « citer ou arrêter » ceux qui refusaient de partir, après que certains résidents du comté de l’Est aient ignoré les avertissements.

« Nous vous conseillons d’évacuer immédiatement si vous vous trouvez dans une zone d’évacuation de niveau 3 », a déclaré le responsable des urgences du comté, Brandon Fowler, dans un communiqué de presse.

« Il y a une TRÈS forte probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous joindre avec des avertissements supplémentaires. »

Cela survient alors que deux pompiers de l’Arizona sont morts lorsque leur avion s’est écrasé alors qu’ils surveillaient l’incendie de Cedar Basin d’en haut.

L’incendie de Cedar Basin a commencé après un orage Crédit : AP

Les pompiers agissaient comme des « yeux dans le ciel » pour ceux qui combattaient l’enfer au sol, a déclaré à AZ Central la porte-parole du bureau, Dolores Garcia.

« Le Bureau of Land Management travaille actuellement avec d’autres agences locales, étatiques et fédérales pour répondre à un accident d’avion mortel associé à l’incendie de Cedar Basin près de Wikieup, en Arizona », indique le communiqué.

« L’accident s’est produit vers midi aujourd’hui (10 juillet) et impliquait un avion d’attaque aérienne effectuant une reconnaissance aérienne et le commandement et le contrôle de l’incendie. »

« Deux membres d’équipage étaient à bord et nous sommes tristes d’annoncer qu’il n’y a eu aucun survivant. Nous fournirons des informations supplémentaires en attendant la notification du plus proche parent.

Les pompiers de l’Oregon ont dû retourner dans les zones de sécurité Crédit : AP : Presse associée

« Nos pensées vont aux familles de nos courageux pompiers forestiers », a conclu le communiqué.

L’incendie de Cedar Basin a commencé vendredi après un orage et a maintenant consommé 300 acres de terre à environ 14 miles à l’est de Wikieup, selon CNN.

Pendant ce temps, l’incendie de Tennant continue de faire rage dans la forêt nationale de Klamath en Californie du Nord.

Le 10 juillet à 6 heures du matin, l’incendie de Tennant a brûlé 10 580 acres et est contenu à 95%, rapporte le US Forest Service.

Une vidéo choquante publiée en ligne par le National Weather Service Medford montre le moment où un « tourbillon de feu » a arraché des arbres en une tornade enflammée le 29 juin.

NWS Medford a expliqué que l’événement unique était le résultat de l’incendie de Tennant, qui a commencé un jour auparavant dans la forêt nationale de Klamath, dans le nord de la Californie, dans le comté de Siskiyou.

« Les tourbillons de feu varient en taille de moins d’un pied à plus de 500 pieds de diamètre. Les grands tourbillons de feu ont l’intensité d’une petite tornade. »