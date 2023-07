L’incendie de Bolean Lake Road devient incontrôlable près du lac Falkland

MISE À JOUR : 20h15

Le district régional de Columbia Shuswap alerte les résidents de l’incendie de Bolean Lake Road qui a éclaté vers 14 h 40 lundi.

L’incendie est hors de contrôle sur 0,1 hectare et BC Wildfire répond avec 10 personnes. De plus, un avion-citerne était sur place plus tôt dans la journée. L’enquête cherche les causes de l’incendie.

BC Wildfire est en communication avec le programme d’urgence Shuswap et fournira d’autres mises à jour au besoin.

Un nouveau feu de forêt a été découvert près d’un trou de pêche populaire dans le nord de l’Okanagan.

BC Wildfire Service a été alerté d’un incendie sur la route du lac Bolean au sud-est de Falkland peu après 14 h 30 le lundi 17 juillet.

La taille du feu est estimée à 0,009 hectare et est basée sur les informations les plus récentes dont dispose le service.

Il y a eu 19 nouveaux incendies signalés en Colombie-Britannique au cours des dernières 24 heures et, à ce jour, il y a eu 1 159 incendies.

