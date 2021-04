La police californienne a révélé que l’incendie de Markley 2020, qui s’est joint à une série d’autres pour provoquer l’un des plus grands incendies de forêt jamais enregistrés dans l’État, avait commencé à dissimuler le meurtre de Priscilla Castro, 32 ans.

La déclaration a été faite par les autorités après une enquête de huit mois sur la disparition de Castro, à la suite de la découverte de son corps brûlé dans le comté de Solano, dans le nord de la Californie. Elle avait été vue pour la dernière fois à un rendez-vous avec Victor Serriteno quelques jours avant le début de l’incendie, le 18 août 2020.

«Sur la base d’une enquête approfondie de huit mois, nous pensons que Serriteno a délibérément déclenché l’incendie de Markley pour tenter de dissimuler son crime», Le shérif du comté de Solano, Tom Ferrara, a déclaré lors d’un point de presse.

L’incendie de Markley a ravagé la zone, tuant deux personnes, avant de fusionner avec un certain nombre d’autres incendies pour former l’incendie du LNU Lightning Complex qui était l’un des plus grands incendies de forêt dont la Californie ait jamais été témoin. On pense que les autres incendies ont commencé par des coups de foudre dans l’État, plutôt que d’être également intentionnels.





Les autorités ont arrêté Serriteno un mois après l’incendie, l’accusant du meurtre de Castro. Il fait maintenant face à trois autres chefs d’accusation, dont l’incendie criminel et les meurtres de Douglas Mai, 82 ans, et de Leon Bone, 64 ans, qui ont péri dans l’incendie, après les deux décès. «Considéré comme un homicide.» Serriteno est détenu sans caution depuis son arrestation et sera traduit en justice vendredi.

Lorsque l’incendie de forêt a finalement été maîtrisé par les pompiers, il avait détruit 363 000 acres de terrain et endommagé environ 1 500 structures, déplaçant des dizaines de milliers d’habitants.

