L’incendie au sud de Kamloops atteint 11 000 hectares

Des températures plus chaudes pourraient accélérer le comportement des incendies au cours des prochains jours

Le temps plus chaud au cours des prochains jours devrait intensifier le comportement des incendies près de Kamloops.

L’incendie de forêt de Rossmoore Lake s’étend sur 11 062 hectares et se trouve à environ 10 kilomètres au sud de la communauté.

Les équipes de pompiers travaillent sur les conduites de confinement sur le flanc sud et de petits allumages manuels ont lieu pour éliminer les carburants. Les équipes utilisent également des scans infrarouges pour détecter les points chauds.

Le BC Wildfire Service s’attend à ce que les températures se refroidissent mardi (29 août).

Les ordres d’évacuation et les alertes sont toujours en vigueur.

