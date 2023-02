L’incendie au Patrick Haley Mansion de Joliet est sous contrôle – Shaw Local

Un incendie s’est déclaré mercredi au Patrick Haley Mansion, situé au 17 S. Center St., à Joliet, mais a été maîtrisé après environ 40 minutes.

Le sergent de police de Joliet. Dwayne English a initialement déclaré que l’appel était arrivé à 15h41.

L’anglais a dit que le feu était sur le toit. Il n’était pas sur place.

Un incendie s’est déclaré mercredi après-midi au Patrick Haley Mansion, situé au 17 S. Center St. à Joliet. Les pompiers de Joliet ont maîtrisé l’incendie en 40 minutes. Aucune blessure n’a été signalée. L’incendie fait l’objet d’une enquête. (Photo gracieuseté du service d’incendie de Joliet)

“Pour autant que je sache, ils combattent toujours l’incendie”, a déclaré English mercredi après-midi.

English a déclaré que le département de police de Joliet avait bloqué les rues Center et Marion.

Le service d’incendie de Joliet a répondu à l’incendie à 15 h 45 et a vu une épaisse fumée s’échapper du toit, a déclaré le chef des pompiers de Joliet, Jeff Carey, dans un communiqué de presse.

Lorsque les équipes de camions ont ventilé le toit, ils ont trouvé un feu nourri dans le grenier, a déclaré Carey.

Les équipes d’attaque du feu sont ensuite entrées au deuxième étage pour ouvrir le plafond afin d’attaquer le feu, a déclaré Carey. L’incendie a été maîtrisé en 40 minutes, a déclaré Carey.

Les pompiers des stations 1, 4, 5, 6 et 7 étaient sur les lieux et continuaient “d’éteindre les points chauds et d’effectuer des opérations de sauvetage”, a déclaré Carey dans le communiqué.

Carey a déclaré qu’aucune blessure n’avait été signalée et que l’incendie faisait l’objet d’une enquête.

Construit en 1893, le Patrick Haley Mansion aux allures de château est un lieu prisé pour les mariages et autres événements spéciaux.

Jeffrey Bussean, propriétaire du bâtiment et de l’entreprise, a déclaré que lui et une équipe de trois ou quatre employés travaillaient à l’intérieur lorsqu’ils ont remarqué de la fumée et ont appelé les pompiers.

Le feu semble avoir commencé dans le grenier ou quelque part au troisième étage, a-t-il dit. Une suite nuptiale est située au troisième étage et personne ne se trouvait dans cette partie du bâtiment, a déclaré Bussean.

“Les gens travaillaient dans le bâtiment, mais pas au troisième étage”, a déclaré Bussean.

À l’extérieur du bâtiment, il a vu des flammes sortir du toit, a déclaré Bussean.

Bussean a déclaré qu’il ne savait pas comment l’incendie avait commencé et qu’il attendait d’avoir plus d’informations auprès des pompiers.

Le toit était encore intact alors que les pompiers travaillaient jusque dans la soirée sur la structure.

Un certain nombre de fenêtres du troisième étage ont été brisées et l’extérieur en calcaire de ce niveau était taché de fumée. Un témoin a déclaré qu’au moins certaines des fenêtres avaient été brisées par les pompiers alors qu’ils maîtrisaient l’incendie.

Les premier et deuxième étages n’ont pas montré de dégâts, du moins à l’extérieur.

Kara Haller de Joliet s’est précipitée sur le site après avoir entendu parler de l’incendie du manoir où sa sœur prévoit de se marier plus tard cette année.

“Il y avait beaucoup de fumée”, a déclaré Haller, décrivant ce qu’elle a vu en arrivant vers 16h30. “Je n’ai vu aucune flamme.”

Mary Beth Gannon, historienne locale et membre de la Joliet Historic Preservation Commission, est venue constater l’ampleur des dégâts.

“Cela me brise le cœur”, a déclaré Gannon, notant l’histoire du bâtiment. “M. Haley a été maire de Joliet à une certaine époque.

Gannon a noté que l’architecte du manoir était Frank Shaver Allen, qui a également conçu le Joliet Central High School. Le manoir Haley est emblématique de la ville de Joliet.

“Nous avons perdu tellement de maisons à Joliet”, a déclaré Gannon. “J’espère que cela fonctionnera et qu’ils pourront le réparer.”

Le site Web de Haley Mansion, thehaleymansion.comapprofondit l’histoire et la construction du manoir.

Selon le site Web, il a fallu deux ans pour construire, mesure 8 600 pieds carrés et a consommé une carrière de pierre entière au cours de la construction.

Le journaliste Bob Okon a contribué à cette histoire.