L’incendie à l’installation pétrolière de Cuba se propage alors que le 3e réservoir s’enflamme

Au moins une personne est décédée et 122 sont blessées, et des dizaines de pompiers sont portés disparus depuis que l’éclairage a frappé l’un des huit réservoirs de l’installation vendredi soir. Un deuxième char a pris feu samedi, provoquant plusieurs explosions.

Les gouvernements du Mexique et du Venezuela ont envoyé des équipes spéciales pour aider à combattre l’incendie alors que les autorités locales ont averti les résidents d’utiliser des masques faciaux ou de rester à l’intérieur étant donné la fumée qui s’élève enveloppant la région et que l’on peut voir depuis la capitale de La Havane, située à plus de 65 miles ( 100 kilomètres). Les responsables ont averti que le nuage contient du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone et d’autres substances toxiques.