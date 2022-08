L’incendie à l’installation pétrolière de Cuba se propage alors que le 3e réservoir s’enflamme

LA HAVANE (AP) – Un incendie meurtrier qui s’est déclaré dans une grande installation de stockage de pétrole dans l’ouest de Cuba s’est propagé lundi après que les flammes aient enveloppé un troisième réservoir que les pompiers avaient tenté de refroidir alors qu’ils luttaient pour combattre l’énorme incendie.

Au moins une personne est décédée et 122 sont blessées, et des dizaines de pompiers sont portés disparus depuis que l’éclairage a frappé l’un des huit réservoirs de l’installation vendredi soir. Un deuxième char a pris feu samedi, provoquant plusieurs explosions.

“Le risque que nous avions annoncé s’est produit, et l’incendie du deuxième char a compromis le troisième”, a déclaré Mario Sabines, gouverneur de la province occidentale de Matanzas où se trouve l’installation.

Les pompiers avaient pulvérisé de l’eau sur les réservoirs restants au cours du week-end pour les refroidir et tenter d’empêcher le feu de se propager.

Les gouvernements du Mexique et du Venezuela ont envoyé des équipes spéciales pour aider à combattre l’incendie alors que les autorités locales ont averti les résidents d’utiliser des masques faciaux ou de rester à l’intérieur étant donné la fumée qui s’élève enveloppant la région et que l’on peut voir depuis la capitale de La Havane, située à plus de 65 miles ( 100 kilomètres). Les responsables ont averti que le nuage contient du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone et d’autres substances toxiques.

La majorité des blessés ont été soignés pour brûlures et inhalation de fumée, et cinq d’entre eux sont toujours dans un état critique. Au cours du week-end, les autorités ont retrouvé le corps d’un pompier.

Sabines et le président cubain Miguel Díaz-Canel ont déclaré qu’il était impossible de rechercher les pompiers disparus compte tenu des températures étouffantes.

L’incendie de la base de superpétroliers de Matanzas dans la ville de Matanzas a incité les autorités à évacuer plus de 4 900 personnes, la plupart du quartier voisin de Dubrocq. Les huit énormes réservoirs de l’installation contiennent du pétrole utilisé pour produire de l’électricité, bien qu’il ne soit pas clair combien de carburant a été perdu à la suite des flammes. Le premier réservoir qui a pris feu était à 50% de sa capacité et contenait près de 883 000 pieds cubes (25 000 mètres cubes) de carburant.

L’incendie survient alors que Cuba traverse une crise économique profonde et fait face à de fréquentes coupures de courant au milieu d’un été étouffant. Les autorités n’ont pas fourni d’estimation préliminaire des dommages.

Andrea Rodríguez, Associated Press