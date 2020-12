Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY). | Tom Williams / Getty Images

Le manque de financement du Congrès aggrave la pandémie.

Lorsque Covid-19 a commencé à se répandre aux États-Unis ce printemps, le gouvernement fédéral a mis en place une série de protections pour aider les travailleurs et les familles à surmonter l’impact économique.

Puis, un par un, le gouvernement les a tous enlevés.

L’assurance-chômage élargie, qui a contribué à maintenir des millions de travailleurs licenciés hors de la pauvreté, a expiré à la fin de juillet. Des chèques de relance fédéraux ont été émis une fois à des millions de contribuables, à partir d’avril, mais plus jamais. Les prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) destinés à maintenir les petites entreprises à flot ont expiré en août, même si bon nombre de ces entreprises ont été confrontées à une deuxième augmentation du nombre de cas.

Et la situation est sur le point de s’aggraver, avec de nombreux avantages de l’abstention des prêts étudiants au moratoire fédéral sur les expulsions qui expirera à la fin de décembre.

De nombreux économistes conviennent que les protections économiques insuffisantes du gouvernement fédéral poussent les Américains – en particulier les travailleurs à bas salaires qui ont été particulièrement durement touchés par la crise – plus loin dans la pauvreté. Mais quelque chose d’autre devient également très clair: le manque de garanties économiques pour les Américains aggrave également Covid-19.

Les dernières preuves sont une étude montrant que la levée des moratoires sur les expulsions au niveau des États, qui permettait aux propriétaires de renvoyer à nouveau les locataires pour non-paiement, était associée à une augmentation des infections à Covid-19. Entre mars et septembre, la levée des interdictions et la poursuite des expulsions ont entraîné jusqu’à 433 700 cas excédentaires de Covid-19 et 10 700 décès, selon les chercheurs.

Pendant ce temps, le manque de soulagement pour les propriétaires de petites entreprises oblige beaucoup de gens à choisir entre fermer définitivement leurs portes ou rester ouverts pendant la pandémie – et contribuer aux taux de transmission. «Ils prennent des décisions déchirantes chaque jour», a déclaré Lindsey Leininger, éducatrice en santé publique et professeur à la Tuck School of Business de Dartmouth, à Vox.

Et avec l’épuisement des allocations de chômage, les travailleurs sont également contraints de retourner à des emplois dangereux, même s’ils ont des conditions sous-jacentes qui les rendent particulièrement vulnérables au virus. «Nous n’avons pas permis à la plupart des gens de s’abriter en toute sécurité sur place», a déclaré à Vox Camara Phyllis Jones, médecin de famille, épidémiologiste et ancienne présidente de l’American Public Health Association.

Les personnes les plus touchées par le manque de protection économique sont les plus touchées par Covid-19: les Noirs américains, les autres personnes de couleur et les personnes vivant dans la pauvreté. Et alors que le pays entre dans un hiver sombre, l’inaction de l’administration Trump et du Congrès ne nuit pas seulement aux moyens de subsistance des Américains – elle leur coûte la vie.

Le gouvernement fédéral a donné aux Américains une aide économique au printemps. Puis il a séché.

Covid-19 a causé une dévastation économique sans précédent lorsqu’il a commencé à se propager aux États-Unis plus tôt cette année. Alors que les restaurants, hôtels et autres entreprises fermaient leurs portes, le chômage a atteint des sommets jamais vus depuis la Grande Dépression. Fin mars, plus de 6 millions de personnes ont déposé une demande de chômage en une seule semaine; avant la pandémie, le nombre le plus élevé de demandes initiales en une semaine était d’environ 700 000 en 1982.

Les banques alimentaires étaient submergées d’individus et de familles incapables de faire leurs courses, et l’organisation à but non lucratif Feeding America prévoyait qu’un Américain sur six – dont un enfant sur quatre – pourrait souffrir d’insécurité alimentaire en 2020. Pendant ce temps, 5,6 millions de travailleurs ont perdu leur assurance maladie fournie par leur employeur. en mars et avril, laissant de nombreuses personnes sans moyen de payer les soins médicaux pendant une crise de santé publique.

Pour aider à atténuer l’impact économique de la pandémie, le Congrès a institué un certain nombre de mesures: un supplément de 600 $ par semaine aux allocations de chômage, une extension de l’assurance-chômage pour couvrir les travailleurs à temps partiel et les petits travailleurs, un chèque de relance jusqu’à 1200 $ versé à de nombreux Américains, et des prêts PPP pour aider les petites entreprises à garder leurs employés sur la liste de paie. Certains États et gouvernements locaux ont également annoncé des moratoires sur les expulsions et, en septembre, le gouvernement fédéral a ordonné sa propre interdiction jusqu’à la fin de l’année.

Les programmes étaient loin d’être parfaits, mais ils ont aidé de nombreux Américains à rester à flot: malgré la montée en flèche du chômage, certaines estimations ont montré que la pauvreté avait en fait diminué en avril et mai grâce à la disponibilité de l’aide fédérale.

Mais alors que le virus continuait de faire rage, cette aide a commencé à se tarir. Ses ça fait maintenant quatre mois depuis l’expiration des allocations de chômage élargies, et le Congrès n’a approuvé aucun nouvel allégement pendant cette période.

Cela nuit à la capacité des Américains de payer leurs factures et de subvenir aux besoins de leur famille – surtout s’ils occupaient auparavant des emplois à bas salaire dans le secteur des services qui ont été durement touchés de manière disproportionnée au printemps et qui ont mis du temps à revenir. Mais cela nuit également à la capacité du pays à lutter contre le virus.

Les petites entreprises en sont un exemple. Bien que les experts n’aient pas encore une idée complète de ce qui motive la transmission de Covid-19 à l’heure actuelle, ils conviennent généralement que certains des lieux de diffusion les plus dangereux sont des endroits comme les restaurants, les bars et les gymnases – des lieux où, presque par définition, les gens ne peuvent pas porter de masques et sont à l’intérieur », a déclaré à Vox Brandon Guthrie, professeur de santé mondiale et d’épidémiologie à l’Université de Washington. Par exemple, une étude a révélé que les personnes testées positives pour Covid-19 étaient environ deux fois plus susceptibles d’avoir récemment mangé dans un restaurant que celles dont le test était négatif.

Cependant, de nombreux États et villes ont mis du temps à fermer de telles entreprises, même face à une troisième vague dévastatrice cet automne. À New York, par exemple, les restaurants restent ouverts pour les repas à l’intérieur tandis que les écoles sont fermées, bien que le maire Bill de Blasio ait annoncé un plan pour ramener les élèves du primaire plus tard en décembre. Dans une grande partie de la Floride, des restaurants et des bars ont ouvert à pleine capacité en septembre, malgré la propagation continue du virus.

De nombreux facteurs (y compris la pression de l’administration Trump pour simplement tout ouvrir) sont entrés dans les décisions des États et des dirigeants locaux concernant les restrictions commerciales. Mais depuis l’été, un facteur important est le manque d’aide fédérale aux petites entreprises et aux travailleurs. Les décideurs politiques savent que s’ils instituent des fermetures, les restaurants et les bars cesseront leurs activités et les travailleurs perdront des emplois. Cela joue probablement un rôle dans leur prise de décision. «Vous avez entendu les gouverneurs dire que la disponibilité de ces fonds fédéraux était importante», a déclaré Guthrie, et ils «sont vraiment préoccupés par ce qui va se passer si ces ressources se tarissent.

En l’absence de ces ressources, les entreprises individuelles ne peuvent pas facilement décider de rester fermées – même si leurs propriétaires savent qu’il pourrait être dangereux de rester ouvertes. Les restaurants et les bars «ne sont pas des entreprises à forte marge, même dans le meilleur des cas», a déclaré Leininger. Leurs propriétaires «veulent souvent faire le bien par la santé publique, mais veulent aussi faire le bien par leurs familles et leurs travailleurs en termes de moyens de subsistance».

Il est difficile de quantifier exactement à quel point le manque de soutien fédéral aux entreprises et aux travailleurs a contribué à la propagation du coronavirus. Mais des grappes d’infections ont été liées à des bars et des restaurants rouverts, y compris un Friendly’s à Riverhead, New York, et une brasserie à East Lansing, Michigan. Entre mars et août, environ un quart des cas de Covid-19 en Louisiane en dehors des maisons de retraite et des prisons «provenaient de bars et de restaurants», a rapporté le New York Times; dans le Colorado, 9 pour cent de toutes les épidémies en août avaient été attribuées à de tels endroits.

«Chaque fois que nous voyons une épidémie qui est semée dans un bar ou dans un restaurant avec salle à manger à l’intérieur, c’est quelque chose qui aurait pu être évité si ces paramètres n’étaient pas ouverts», a déclaré Leininger.

Le manque d’aide oblige les Américains à se mettre eux-mêmes et les autres en danger

Il ne s’agit pas seulement de soutenir les entreprises. Les Américains n’ont pas non plus reçu l’aide dont ils ont besoin de leur gouvernement pour assurer leur sécurité. Plus tôt dans l’année, l’augmentation du chômage a peut-être aidé les gens à réduire leur exposition au virus parce qu’ils «ressentaient moins de pression pour devoir retourner dans des milieux à haut risque» pour travailler, a déclaré Guthrie. Mais l’expiration de ces avantages, ainsi que les dommages continus sur le marché du travail causés par la pandémie, ont forcé de nombreuses personnes à accepter n’importe quel emploi, même si cela signifie s’exposer elles-mêmes et leurs familles au virus.

«Si vous êtes serveuse et que vous avez réussi à passer quelques heures à l’endroit où vous travaillez, mais qu’ils ne font pas de distanciation sociale et qu’ils ne fournissent pas d’EPI [personal protective equipment], vas-tu en profiter pour arrêter et essayer d’aller travailler ailleurs? » a demandé Janelle Jones, directrice générale de la politique et de la recherche au Groundwork Collaborative. Surtout avec un manque d’aide du gouvernement fédéral, de nombreux Américains ne peuvent pas se permettre de saisir cette chance.

D’autres, quant à eux, n’ont pas été en mesure de trouver du travail ou de payer leurs factures – et un nombre croissant d’entre eux sont expulsés de chez eux. Quarante-trois États et Washington, DC, ont adopté des interdictions d’expulsion plus tôt cette année, mais certaines n’ont duré que 10 semaines et beaucoup ont expiré pendant l’été. En juillet, une grande partie des locataires dans de nombreux États – 58% dans le Tennessee et 59% en Virginie-Occidentale, par exemple – risquaient d’être expulsés, selon CNBC.

Les auteurs d’une nouvelle étude ont constaté que la levée des moratoires sur les expulsions au niveau des États, en plus de coûter aux gens leurs maisons, a également contribué à la propagation de Covid-19. «Lorsque les gens sont expulsés, ils emménagent souvent chez leurs amis et leur famille, ce qui augmente le nombre de contacts», a expliqué à CNBC Kathryn Leifheit de l’UCLA, l’une des co-auteurs de l’étude. D’autres peuvent emménager dans un refuge, ce qui augmente également leur risque.

Qu’il s’agisse du chômage ou des expulsions, les Noirs et les Latino-Américains, qui sont moins susceptibles que les Blancs d’avoir la richesse accumulée pour traverser une crise économique, ont été touchés de manière disproportionnée – contribuant probablement aux taux élevés d’infection et de décès dans de nombreuses communautés de couleur. «Les personnes de couleur sont plus susceptibles d’être infectées parce que nous sommes plus exposés et moins protégés», a déclaré Camara Phyllis Jones, l’épidémiologiste.

Le manque de protections économiques est aussi important à comprendre que le manque d’EPI et d’autres mesures de sécurité. «Lorsque vous forcez les gens à entrer dans des situations qui sont plus dangereuses en raison d’un besoin économique alors que vous pouvez répondre au besoin économique», a déclaré Jones, cela signifie «nous avons donné la priorité au profit de certaines personnes sur la vie d’autres personnes.

La situation est sur le point de devenir encore plus désastreuse, car un certain nombre de programmes, y compris le moratoire national sur les expulsions et l’extension du chômage aux travailleurs à temps partiel et aux petits travailleurs, devraient expirer à la fin de l’année.

«Nous sommes déjà dans une situation qui ressemble à un état terroriste de catastrophes économiques», a déclaré Janelle Jones de Groundwork Collaborative à Vox, «et cela ne fera qu’empirer à la fin de l’année.

Une aide économique aiderait les gens à subvenir aux besoins de leur famille et aiderait le pays à contrôler le virus

Les experts sont convaincus qu’il ne doit pas en être ainsi. Un soutien fédéral supplémentaire pour les bars et les restaurants permettrait à ces entreprises de fermer jusqu’à ce qu’il soit sûr de rouvrir. «C’est le moment où les restaurateurs et les propriétaires de bar en ont besoin», a déclaré Leininger.

Pendant ce temps, le maintien des allocations de chômage, ainsi que des congés payés et des soins de santé abordables, pourraient aider les gens ordinaires à rester en sécurité chez eux et aider les États-Unis à contrôler le virus, a déclaré Janelle Jones. Des paiements plus directs comme les chèques de relance du printemps peuvent également être nécessaires: «Nous pouvons envoyer de l’argent aux gens», a ajouté Janelle Jones. «Nous savons comment le faire.»

Après des mois d’impasse dans lesquels les républicains se sont opposés à des propositions plus généreuses des démocrates, le Congrès pourrait commencer à agir sur la question: mardi, un groupe bipartite de sénateurs a annoncé un plan de relance de 908 milliards de dollars qui inclurait 300 dollars par semaine d’allocations de chômage supplémentaires pour les particuliers. , ainsi que le soutien aux gouvernements des États et locaux et aux petites entreprises, a rapporté le Washington Post. Mais même ce compromis, qui laisse de côté les paiements de relance supplémentaires aux particuliers et est nettement plus mince que le paquet de 2 billions de dollars recherché par les démocrates, aura une route difficile dans un Sénat contrôlé par les républicains.

Et pendant que le Congrès le combattra, des millions d’Américains devront continuer à vivre et à travailler pendant une pandémie sans le coussin économique nécessaire pour se protéger et protéger les autres. «C’est un choix que nous faisons chaque jour pour laisser des millions de personnes dans l’insécurité et la vulnérabilité», a déclaré Janelle Jones.