L’incapacité du faible Poutine à arrêter les frappes de drones ukrainiens à sa porte signifie qu’il est confronté à la fin, avertissent les experts

Le contrôle incontestable de VLADIMIR Poutine sur la Russie commence à se fissurer alors qu’il est attaqué par des frappes de drones et des assauts rebelles à ses frontières.

La Russie est bombardée par des essaims de drones, des frappes explosives sur les infrastructures et des partisans voyous alors que la guerre brutale en Ukraine commence enfin à frapper Moscou.

Alors que la Russie est attaquée par des rebelles et des drones, les experts disent que Poutine est en difficulté Crédit : AFP

Des explosions ont été observées à Moscou après qu’une vague de frappes de drones a frappé la périphérie de la capitale russe lors d’une attaque présumée provocatrice par l’Ukraine

Une usine en feu après une nouvelle grève des partisans anti-Poutine à Shebekino le 1er juin

Des images montrent un immeuble de cinq étages en feu à Shebekino après des bombardements incessants par les rebelles

La guerre qui a finalement atterri à sa porte a vu l’emprise apparemment inébranlable de Poutine sur le pouvoir ressentir ses premiers tremblements de doute – avec les requins des successeurs potentiels commençant déjà à tourner en rond.

Et cette vague d’attaques pourrait sérieusement saper le despote alors que le mécontentement commence à se répandre parmi l’élite russe et le peuple qui se croyait autrefois en sécurité.

Le Dr Kristian Gustafson, un expert en sécurité de l’Université de Brunel, a déclaré à The Sun Online que ces attaques avaient « fait monter les enchères » – et a averti que si les choses continuaient, Poutine pourrait être « en difficulté ».

Les grèves, a-t-il soutenu, alimenteront les luttes intestines au Kremlin, répandront le mécontentement parmi l’élite des courtiers en puissance à Moscou et inciteront les gens à remettre en question le plan de Vlad.

Les nouvelles attaques contre la Russie ont déjà fait paniquer le Kremlin, dénonçant les « attaques terroristes » et même le mois dernier affirmant qu’il y avait eu une « tentative d’assassinat » sur Vlad.

Les Russes ont couru pour se mettre à l’abri alors que les frappes de kamikazes tombaient dans les régions frontalières du pays – ramenant à la maison la terreur que Poutine a passé 15 mois à infliger aux civils en Ukraine.

Pendant ce temps, des partisans pro-ukrainiens agressifs mènent des assauts assistés par des chars dans les régions frontalières, bombardant des villes et faisant fuir les Russes – envahissant apparemment les envahisseurs.

« Ces attaques contre Moscou augmentent les querelles au Kremlin, troublent la position de Poutine et entraînent l’équipement hors du champ de bataille », a déclaré le Dr Gustafson.

Dans ce jeu de guerre, « l’Ukraine a fait monter les enchères », a-t-il dit.

Le vrai danger, selon l’expert, est que « ces attaques brisent ce que le Kremlin prétend sur ce qui se passe réellement en Ukraine ».

« Cela rend la position de Poutine un peu moins sûre et il est un peu moins probable que les Russes croient ce qu’on leur dit. »

Il a fait valoir que cela avait préparé le terrain pour la contre-offensive imminente de l’Ukraine, qui – si tout se passe bien – pourrait constituer une véritable menace pour le dirigeant russe.

« S’il y a un effondrement majeur de l’un des fronts alors que les forces ukrainiennes frappent un secteur avec suffisamment de dynamisme et de volonté pour le briser et que cela conduit à la reddition des troupes russes, Poutine aura des ennuis », a déclaré Gustafson.

Mardi, Moscou a été bombardée par une vague de frappes de drones qui a régné à proximité de la ville presque épargnée par la guerre jusqu’à présent.

Les Russes se sont réveillés au son des explosions, qui semblaient viser les banlieues riches où les oligarques se cachent dans des complexes de luxe.

Un drone aurait été abattu « à portée de voix » de la propriété de Vlad.

Cela remettra en question le récit selon lequel Poutine peut protéger son pays Docteur Kristian Gustafson

Plus tôt en mai, la machine de propagande russe a affirmé que Zelensky avait tenté d’assassiner leur chef avec une attaque de drone sur le bâtiment du Kremlin, dont Kiev a nié la responsabilité.

Cela marque un changement distinct par rapport aux frappes ukrainiennes des derniers mois qui ont spécifiquement ciblé les infrastructures pétrolières, énergétiques et militaires dans les régions frontalières.

« L’objectif principal de l’Ukraine est de forcer la Russie à ramener ses systèmes de guerre électronique et de défense aérienne haut de gamme en Russie pour se défendre », a déclaré Gustafson.

« Ce sont des pièces d’équipement chères et rares et avec elles, l’Ukraine peut mieux frapper les cibles russes en première ligne. »

Le ministère russe de la Défense a fustigé l’Ukraine pour « l’attaque terroriste par drone » contre Moscou, survenue quelques jours seulement après que Kiev a juré de se venger des récentes attaques de missiles contre sa capitale.

Kyrylo Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien avait prévenu : « Tous ceux qui ont tenté de nous intimider en rêvant que cela aurait un effet, vous le regretterez très bientôt.

« Notre réponse ne tardera pas à venir. Bientôt tout le monde verra tout. »

Dans une diatribe furieuse, le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, s’est dit « profondément indigné » par les troupes de Poutine faisant « f ** k all » pour empêcher le barrage de drones d’atteindre la capitale russe.

Le chef de guerre enragé a qualifié les élites militaires du Kremlin de « scumbags malodorants » pour ne pas avoir défendu Moscou.

Ce fut encore une autre attaque effrontée contre ses supérieurs qui déconcerta Gustafson.

« Je ne comprends pas le jeu de Priogzhin, il cherche le pouvoir mais pas pour remplacer Poutine, au lieu de cela, il s’engage dans des combats intra-muros pour des positions de pouvoir au Kremlin.

« Prigozhin est une exception qui confirme la règle car n’importe qui d’autre finirait par « tomber » d’un immeuble. »

Le Dr Dan Lomas, également de Brunel, a déclaré à The Sun Online : « Pour la Russie, nous avons vu les gens habituels appeler à une escalade, mais comment ?

« La Russie bombarde déjà des cibles civiles et a tué un grand nombre de civils dans des attaques aveugles contre des villes et des villages.

« Si la Russie ne peut pas être considérée comme défendant son propre espace aérien, c’est un vrai problème pour le récit du Kremlin. »

L’un des drones vus voler au-dessus de Moscou mardi semblait viser des banlieues riches – territoire de l’oligarque

La Légion de la Russie libre, dirigée par le commandant César (ci-dessus), s’est mise sous les projecteurs avec des assauts répétés contre la Russie

Les combattants de la Légion de la Russie libre et du Corps des volontaires russes sont responsables des récents raids, bombardements et attaques dans la région frontalière de la Russie

Nouvelles grèves, revendiquées par la Légion Russie libre. dans le village de Novaya Tavolzhanka le 2 juin Crédit : Télégramme / @legionoffreedom

Pourtant, l’emprise fragile de Poutine sur la guerre a de nouveau tremblé lorsque des partisans anti-Poutine ont pris d’assaut les frontières russes la semaine dernière et ont affirmé s’être emparés de villages dans la région de Belgorod.

Les rebelles, appartenant en grande partie à la Légion de la Russie libre, ont envahi leur patrie accompagnés de chars et de drones – le premier assaut armé sur le territoire russe depuis 1969.

Ils ont affirmé avoir pris huit villages, capturé un véhicule du FSB et détruit d’autres alors que les autorités russes étaient forcées d’évacuer des centaines de civils.

Ils sont retournés en Ukraine maintenant enhardis et provocants, agitant des drapeaux et déclarant que « la liberté est proche ».

Jeudi, le même groupe rebelle a affirmé qu’il était sur le point de s’emparer de la ville frontalière de Shebekino lors d’une nouvelle attaque en territoire ennemi.

Le ministère russe de la Défense a confirmé qu’il s’était battu contre les groupes de partisans, qu’il qualifiait de « formations terroristes », tout en affirmant avoir tué 30 d’entre eux.

Les raids aériens se sont succédé pendant des jours, et quelque 40 000 Russes auraient été évacués alors que la ville fait face à des bombardements incessants.

Les saboteurs pro-ukrainiens ont clairement indiqué leur objectif : « libérer » la Russie de la tyrannie des copains du Kremlin.

Leur commandant, dont l’indicatif d’appel est « César », a juré de prendre d’assaut Moscou avec ses « milliers » de nouvelles recrues enthousiastes.

Le Dr Gustafson a fait valoir que même si Kiev ne se concentre pas sur un soulèvement russe, ces raids sont un « objectif militaire important… Ils rendent leur contre-offensive plus susceptible d’être atteint ».

« Pratiquement depuis l’Ukraine [successfully] défendu Kiev, ils ont pris l’initiative militaire – ils ont décidé où se déroulent les combats.

Comme les frappes de drones, l’expert a déclaré : « Ces partisans ont forcé la Russie à réagir et à recentrer les troupes et l’équipement.

« Ils sont un outil pour l’Ukraine pour faire sentir viscéralement à la Russie la vulnérabilité à ses frontières. »

La guerre a soudainement frappé pour qu’assez de Russes commencent à semer l’inquiétude parmi les élites urbaines, a fait valoir Gustafson.

« En ce moment, je regarde des photos de Moscovites se dirigeant vers des abris souterrains pour échapper aux drones.

« Ils comprendront que ce qui se passe en Ukraine ne les rend pas plus sûrs. »

La plupart des soldats de la chair à canon de Poutine n’ont pas été tirés des grandes villes mais récupérés dans « des provinces lointaines, y compris de nombreuses minorités ethniques qui vivent sans eau courante », a déclaré l’expert.

Jusqu’à présent, les élites urbaines ont été épargnées de ressentir les effets de la guerre grâce à un « contrat social que Poutine a conclu avec elles – » tais-toi et reste en dehors de la politique et tu pourras vivre ta vie « .

« Même des dictateurs comme Poutine ont besoin du consentement pour gouverner – ces attaques ne sont pas susceptibles de créer un soulèvement, mais cela remettra en question le récit selon lequel Poutine peut protéger son pays. »

John Herbst, directeur principal du Conseil de l’Atlantique et ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, a expliqué que ce que nous voyons, ce sont des fissures dans l’image d’homme fort de Poutine.

« Il y a des fissures – pas grandes, mais visibles », a-t-il déclaré au Sun Online.

« Cela érode sa légitimité et sa position … et ils montrent qu’il n’a pas le contrôle », a ajouté Herbst.

« Les drones survolant Moscou et les petites unités militaires combattant sur son territoire sont embarrassants pour Poutine, et un problème qui s’avérera une distraction et contribuera à l’incertitude au Kremlin.

« Ils pourraient contribuer à sa chute. »

Cependant, l’ancien ambassadeur a souligné que ce qui est vraiment un problème pour Poutine, ce sont ses résultats sur le champ de bataille.

« Les objectifs fixés en Ukraine n’ont pas été atteints, les hommes en âge de conscription ont fui le pays et les pertes russes sont extraordinaires. »