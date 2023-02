L’incapacité des États-Unis à abattre un ballon espion indique à la Chine que nous sommes “incapables de nous défendre” (expert)

Les responsables militaires américains ont choisi de ne pas abattre un ballon espion chinois flottant au-dessus du Montana, et un expert a déclaré à Fox News que Digital China pourrait interpréter l’inaction comme les États-Unis étant “incapables” de défendre leur souveraineté.

“Les Chinois disent:” Vous ne vous défendrez pas, nous pouvons faire ce que nous voulons “”, a déclaré l’auteur et chroniqueur Gordon Chang à Fox News Digital en réponse à un ballon de surveillance chinois survolant le Montana que l’administration Biden a autorisé à rester en l’air .

“Vous n’avez aucune souveraineté. C’est le message que les Chinois envoient. Et c’est le message que (le président américain des chefs d’état-major interarmées Mark) Milley renforce. Et c’est le message que Biden envoie à la Chine.”

Un haut responsable de l’administration, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement d’informations sensibles, a déclaré que le président Biden avait été informé et avait demandé à l’armée de présenter des options sur la manière de gérer le ballon de surveillance.

CHINE SURVEILLANCE BALLON : REP. WALTZ DIT QUE L’AMÉRIQUE EST “SOUS AGRESSION DE L’ESPIONNAGE CHINOIS”

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et Milley ont déconseillé de prendre des “actions cinétiques” en raison des risques pour la sécurité des personnes sur le terrain. Biden a accepté cette recommandation.

Chang, auteur de “The Coming Collapse of China”, a déclaré à Fox News Digital que l’explication contre l’abattage du ballon est “stupide”.

“Les Chinois pensent, en raison de notre incapacité à abattre le ballon, que nous sommes incapables de nous défendre pour quelque raison que ce soit, que nous voulions protéger les vaches au sol ou que nous ne voulions pas offenser les Chinois”, a déclaré Chang. .

GOP DÉCHIRE BIDEN APRÈS QUE UN BALLON D’ESPION CHINOIS SUSPECTÉ FLOTTE AU-DESSUS DES ÉTATS-UNIS

“Le conseil de Milley est tout simplement faux”, a ajouté Chang. “Et les conseils de Milley sont tout simplement dangereux. Les conseils de Milley amènent les Chinois à penser qu’ils devraient faire ce qu’ils veulent et que les États-Unis ne répondront pas.”

Chang dit que l’argument selon lequel abattre le ballon est trop dangereux est une position “dénuée de sens” car “chaque plan d’action maintenant, après des décennies de politique erronée, est risqué et dangereux”.

“Le plan d’action le plus risqué et le plus dangereux est de continuer ce que nous avons fait en créant cette situation risquée et dangereuse en premier lieu”, a déclaré Chang. “Nous avons créé les conditions de la guerre. Cela ne veut pas dire que nous sommes l’agresseur, mais cela veut dire que nous permettons à la Chine de devenir un agresseur.”

UN BALLON ESPION CHINOIS ENTRE DANS L’ESPACE AÉRIEN AMÉRICAIN : CE QUE NOUS SAVONS

Biden a fait face à une multitude d’appels de républicains, dont l’ancien président Trump, pour abattre le ballon.

“Si j’étais président, je tirerais le ballon immédiatement”, a déclaré Chang. “J’ordonnerais à Blinken de ne pas aller à Pékin, mais d’aller à Taipei à la place. Je commencerais à fermer les quatre consulats de Chine aux États-Unis, je réduirais le personnel de l’ambassade à l’ambassadeur et à sa famille.

“J’ordonnerais la fermeture des entreprises chinoises aux États-Unis. Je ferais comprendre à la Chine qu’il y a des coûts à violer notre souveraineté et à commettre des actes de guerre contre les États-Unis d’Amérique.”

La Maison Blanche a annoncé vendredi que le voyage de Blinken en Chine pour discuter de la guerre russo-ukrainienne avec des responsables chinois et rencontrer le président Xi a été reporté.

“Il est inacceptable que cela se soit produit. Après des consultations avec nos partenaires interinstitutions, ainsi qu’avec le Congrès, nous avons conclu que les conditions ne sont pas réunies en ce moment pour que le secrétaire Blinken se rende en Chine”, a déclaré un haut responsable.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fox News Digital a contacté la Maison Blanche pour obtenir des commentaires et a été dirigé vers un Réunion d’information du vendredi dans lequel un haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis “ne pouvaient tout simplement pas réduire suffisamment le risque pour se sentir à l’aise de recommander de l’abattre hier”.

Le ministère de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Associated Press a contribué à ce rapport