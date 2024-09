L’incapacité de Selena Gomez à avoir des enfants me touche

Lorsque Selena Gomez a récemment déclaré La foire aux vanités Le fait qu’elle ne puisse pas porter d’enfants l’a touchée. Elle a notamment ressenti une résonance lancinante à l’idée de « ce qui pourrait ne jamais arriver » lorsqu’elle a déclaré : « Je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants. J’ai de nombreux problèmes médicaux (lupus) qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps. »

À 20 ans, j’ai vécu l’une des pires semaines de ma vie. Ce qui devait être un dépistage de routine pour les IST (que je fais souvent, quelle que soit ma situation amoureuse) s’est transformé en cauchemar. On m’a d’abord dit que j’avais la syphilis, et quelques jours plus tard, on m’a suggéré qu’il pouvait s’agir du VIH. Mon monde s’est effondré pendant environ 72 heures. Je n’avais eu que deux relations sexuelles à ce moment-là. Heureusement, il s’est avéré que c’était un faux positif, mais un diagnostic impromptu.

Après avoir visité trois hôpitaux et la clinique spécialisée dans le lupus de l’hôpital Bellevue, on m’a finalement diagnostiqué une maladie auto-immune appelée syndrome des antiphospholipides (APS). L’APS, également connu sous le nom de « sang collant », est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire crée par erreur des anticorps qui augmentent le risque de caillots sanguins dans les veines, les artères et les organes. Les personnes atteintes d’APS risquent souvent de développer d’autres maladies auto-immunes, comme le lupus.

En tant que condition qui touche de manière disproportionnée affecte les femmesil n’est malheureusement pas surprenant que la recherche et le financement pour l’APS aux États-Unis soient relativement limités. Même dans un État prospère comme New York, où je suis né et j’ai grandi, il n’y a que 38 prestataires qui traitent les patients atteints d’APS. Cependant, même le site Web de l’APS Foundation of America indique : « Les médecins de cette liste ne sont peut-être pas des « experts » en APSmais quelqu’un a eu de la chance avec eux. » Donc, quand il s’agit de cette condition, rien n’est jamais prometteur. C’est une réalité à laquelle je suis toujours confrontée lorsque j’explique à un professionnel de la santé quelle est ma maladie, seulement pour les voir la rechercher sur Google en temps réel parce que ce sujet est rarement abordé à grande échelle médicale.

À l’époque, j’étais l’une des plus jeunes à avoir reçu le diagnostic à la clinique. Au cours des années suivantes, je passais tous les six mois dans le service de rhumatologie. Chaque visite commençait de la même façon : « Vous êtes jeune, mais si vous envisagez de planifier vos naissances, sachez que, malheureusement, ce ne sera pas une grossesse facile et que cela pourrait mettre votre vie en danger. » Personne ne m’a jamais dit explicitement que je ne pouvais pas avoir d’enfant, mais les avertissements insistants m’ont obligée à envisager un avenir sans enfant. Les risques comprenaient un risque accru de grossesse. fausses couches, mortinatalité et naissances prématurées En raison de caillots sanguins qui bloquent le placenta, je suis également confrontée à des analyses sanguines qui donnent des résultats faussement positifs et à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral, de thrombose veineuse profonde ou de crise cardiaque en raison de problèmes de coagulation, des problèmes auxquels aucun de mes pairs n’était confronté à l’aube de l’âge adulte.

Quand j’étais petite, ma mère ne m’a jamais appris à avoir peur de devenir parent. Au contraire, elle insistait sur l’importance de prendre en compte les conséquences de décisions qui bouleversent la vie, comme avoir un enfant. Comme elle le disait, « Para las mujeres dando luz es un momento entre la vida y la muerte » (Pour les femmes qui lisent, c’est un moment entre la vie et la mort) : l’accouchement est un moment dans la vie d’une femme où elle se trouve entre la vie et la mort. Un pied de chaque côté de la frontière entre la vie et l’au-delà, apportant le nouveau, mais au péril de sa propre vie pour l’amour de son enfant. Ses mots résonnaient fortement dans mon esprit chaque fois que les médecins me laissaient dans la pièce pour discuter des résultats de mon analyse sanguine. La pensée « Attendez, est-ce que je veux tellement avoir des enfants que je risquerais ma vie pour ça ? » était une chose que je ne me permettais d’envisager que lors de mes visites à la clinique.

Depuis une dizaine d’années, chaque fois que le sujet est évoqué avec des partenaires ou des amis dont le temps presse, je m’exclame : « Je ne veux pas d’enfants parce que je ne peux pas en avoir. » Dans les situations où j’ai envie d’expliquer mes raisons, la plupart des femmes comprennent avec compassion la gravité de ma situation, mais les hommes me posent souvent des questions avec des commentaires du genre : « Ils n’ont jamais dit que tu ne pouvais pas avoir d’enfants, il faut juste que tu le veuilles. » Traitez-moi d’égoïste, mais je ne sais pas si je suis prête à sacrifier ma vie pour un enfant et à le laisser sans mère. Malheureusement, à moins que mon partenaire et moi ne souhaitions un jour avoir un enfant biologique, la maternité de substitution ne semble être une option réaliste que dans les circonstances les plus aisées – ce que j’ai vu chez des célébrités comme Adrienne Bailon et les Kardashian.

En vérité, à 36 ans et après plus de dix ans à me répéter à moi-même et aux autres que je ne voulais pas d’enfants, je sais au fond de moi que ce n’est pas vraiment une question de désir, mais plutôt de peur. Comme l’a dit Selena Gomez : « Je pensais que les choses se passeraient comme elles se passent pour tout le monde. » J’ai aussi dû faire le deuil de ce qui était « censé se passer ».