L’incapacité de réparer le système de protection sociale est une «  tache sur notre nation  », déclare l’ancien commissaire du gouvernement

L’échec répété de réparer le système de protection sociale est une «tache sur notre nation» et «extrêmement décevant», selon un expert chargé de conseiller la coalition sur les réformes potentielles.

Les remarques de Sir Andrew Dilnot, qui a présidé la Commission sur le financement des soins et du soutien en 2011, sont intervenues alors que les organismes de bienfaisance réagissaient avec colère aux rapports que les ministres retarderaient le dévoilement de tout projet de refonte des soins sociaux jusqu’à la fin du discours de la reine de la semaine prochaine.

À l’instar de ses prédécesseurs, Boris Johnson s’est engagé à «régler une fois pour toutes la crise de l’aide sociale» lorsqu’il est entré au n ° 10 à l’été 2019, mais le Premier ministre n’a pas encore présenté de propositions.

Donnant son évaluation des échecs successifs des gouvernements à agir en matière de protection sociale, Sir Andrew a déclaré BBC Radio 4 aujourd’hui programme: «C’est extrêmement décevant et c’est probablement une façon plutôt polie de le dire.

«C’est un problème qui a affecté les gouvernements de toutes tendances. Nous avons eu une commission royale en 1998 dans le gouvernement Blair-Brown. Ce gouvernement n’a pas réussi à le faire. Le gouvernement Cameron a légiféré, mais après les élections de 2015, il s’en est retiré.

conseillé Inside Politics: la gauche travailliste met en garde contre un « désastre » à venir aux élections locales Élections 2021 – en direct: Starmer fait face au mécontentement de la gauche travailliste alors qu’un sondage suggère de lourdes pertes à Hartlepool Starmer fait face à des grondements de mécontentement alors que les sondages indiquent des élections difficiles pour le parti travailliste

«Tous les partis politiques et nous tous n’ont pas réussi à y parvenir», a-t-il ajouté. «C’est une tache sur notre nation. Nous avons vu à travers Covid à quel point il pouvait être difficile d’être dans le secteur des services sociaux, à la fois en tant que prestataire et en tant que consommateur. »

Sir Andrew a suggéré que le pays avait « désespérément » besoin de rectifier le système de protection sociale, ajoutant: « Le fait de régler ce problème sera un grand honneur pour tout le monde – nous devrions continuer. »

Mais mardi, le n ° 10 dirait seulement que les ministres présenteraient leurs plans sous peu, ce qui alimente les attentes selon lesquelles il n’y aura pas de projet de loi sur les soins sociaux dans le programme du gouvernement pour l’année à venir, lorsqu’il sera présenté par la reine la semaine prochaine.

Remédiant aux retards potentiels du gouvernement dans le dévoilement de ses plans de réforme des soins sociaux, Caroline Abrahams, directrice d’Age UK et coprésidente de la Care and Support Alliance (CSA), a accusé les ministres de «supporter des excuses manifestement sous-financées pour un système qui a dépassé sa date de péremption il y a des années ».

«Le fait que le gouvernement revienne constamment sur le type de changements qu’il souhaite proposer, le cas échéant, est profondément bouleversant pour toutes les personnes impliquées – les personnes âgées et handicapées qui utilisent les soins, et tous ceux qui travaillent si dur pour les fournir, qu’elle soit payée ou non », a-t-elle ajouté.

«Le Premier ministre a déclaré publiquement, non pas une fois mais à plusieurs reprises, que son gouvernement réparera les soins sociaux, et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il agisse de bonne foi.»

Pressé de ne pas avoir agi dans une interview séparée sur le Aujourd’hui », Nadhim Zahawi, le ministre responsable du déploiement des vaccins, a déclaré:« Nous nous assurons que nous travaillons entre les partis pour aborder la question de la protection sociale et c’est un grand engagement et une priorité pour ce gouvernement.

Mais interrogé sur le moment où les propositions seraient publiées, M. Zahawi a refusé à plusieurs reprises de le faire, suggérant que le présentateur «faisait le son de nous donner une date».