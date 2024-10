L’incapacité de Meghan Markle à « pirater » la vie de princesse critiquée en public

Le manque apparent d’efforts de la part de Meghan Markle lors de son passage au sein de la famille royale vient d’être mis en lumière.

Une conversation sur tout cela a eu lieu entre le rédacteur royal du Sun, Matt Wilkinson, le photographe royal Author Edwards et la correspondante Jennie Bond.

M. Wilkinson a été le premier à souligner les échecs de Meghan au sein du cabinet en déclarant : « Je pense que la famille royale lui a donné tellement d’opportunités. Ils lui ont donné du personnel, une maison, ont payé son mariage, lui ont donné des patronages et ont fait d’elle une ambassadrice du Commonwealth Trust.

« Elle a eu toutes ces opportunités et a reçu tellement de choses pour réussir. »

Il a également ajouté : « Je pense qu’ils lui ont donné tout ce qu’ils pouvaient, je ne pense pas qu’ils auraient pu lui en donner davantage, mais en fin de compte, elle n’en avait tout simplement pas envie. »

À ce stade, M. Edwards est intervenu et a rappelé ses premières années au sein du cabinet.

À ses yeux : « C’était phénoménal, et je ne peux pas vous dire à quel point elle a été incroyablement brillante au cours de cette première année. Je ne pense pas qu’elle ait eu besoin d’un briefing. C’était une femme très sage et savait exactement ce qu’on attendait d’elle, et elle l’a fait.

Cependant, à ce moment-là, un changement apparent s’est produit et tout à coup, « elle a décidé qu’elle ne voulait plus le faire, et c’était tout ».

Mme Bond, en revanche, n’était pas d’accord avec cette déclaration au cours de sa partie du segment et a déclaré que Meghan n’était tout simplement pas « nourrie » avec soin.

« Je pense qu’elle ne savait pas vraiment dans quoi elle s’embarquait, et je pense que c’est pourquoi William avait tout à fait raison d’avertir Harry, ou de suggérer à Harry, d’y aller un peu plus lentement et de lui donner plus de temps », a déclaré l’expert. dit.

« Pas la force de l’amour, mais si Meghan comprenait vraiment dans quoi elle s’embarquait. William a été si sage de donner à Catherine dix ans pour regarder dans ce « bocal à poissons rouges » et réfléchir « puis-je le pirater ». « Si Meghan avait eu plus de temps, elle aurait peut-être pensé non, je ne peux pas renoncer à mon indépendance. »