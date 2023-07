L’incapacité à empêcher les manifestations brûlant le Coran suscite des inquiétudes quant à l’éligibilité de la Suède à l’adhésion à l’OTAN

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a exprimé ses inquiétudes quant à l’incapacité de la Suède à empêcher les manifestations brûlant le Coran, soulevant des doutes sur les références de la Suède à l’adhésion à l’OTAN.

Malgré les problèmes de sécurité, la Turquie a déclaré qu’elle approuverait l’adhésion de la Suède à l’OTAN si Stockholm répondait de manière adéquate aux appréhensions de la Turquie.

La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre l’OTAN l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais la Turquie a retardé l’adhésion de la Suède en raison de sa prétendue indulgence envers des groupes considérés comme des menaces pour la sécurité.

Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré mardi que l’incapacité des autorités suédoises à empêcher les manifestations brûlant le Coran dans le pays soulevait des problèmes de sécurité et des questions sur les références de la Suède pour une éventuelle adhésion à l’OTAN.

Mais Hakan Fidan a déclaré que la Turquie approuverait toujours l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire si Stockholm « achève ses devoirs » et poursuit ses efforts pour répondre aux préoccupations de la Turquie.

« Le fait que le système de sécurité suédois soit incapable d’empêcher les provocations et présente l’image d’un (pays) qui pose des problèmes à l’OTAN – au lieu de plus de puissance – nous fait réfléchir en termes de stratégie et de sécurité », a déclaré Fidan. lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien.

« En ce qui concerne l’adhésion de la Suède à l’OTAN, la question de savoir si cela deviendra un fardeau ou un avantage est devenue plus sujette à débat », a-t-il déclaré.

La Suède et la Finlande ont abandonné leur neutralité de plusieurs décennies et ont demandé à rejoindre l’OTAN l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Turquie a retardé la ratification de l’adhésion de la Suède à l’alliance, accusant le pays d’être trop indulgent envers les groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour sa sécurité, notamment les militants kurdes et les membres d’un réseau qu’Ankara accuse d’avoir raté le coup d’État en 2016.

Ankara a également été irrité par une série de manifestations en Suède de partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ainsi que par des manifestations brûlant le Coran, dont une qui a eu lieu la semaine dernière et qui a été condamnée par les pays musulmans.

Le PKK a mené une insurrection de 38 ans contre la Turquie qui a fait des dizaines de milliers de morts. Elle est désignée organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

L’OTAN veut intégrer la Suède au moment où les dirigeants de l’alliance se réuniront en Lituanie les 11 et 12 juillet, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué une réunion de hauts responsables de Turquie, de Suède et de Finlande le 6 juillet pour tenter de surmonter Objections turques à l’adhésion de la Suède.

L’OTAN a besoin de l’approbation unanime de tous les membres existants pour s’étendre. La Turquie et la Hongrie sont les seuls pays qui n’ont pas encore ratifié la candidature suédoise.

La Suède a modifié sa législation anti-terroriste après avoir demandé son adhésion. Fidan, l’ancien chef du renseignement turc qui a été nommé ministre des Affaires étrangères le mois dernier, a affirmé que les groupes terroristes étaient en mesure de continuer à organiser des manifestations, à collecter des fonds et à recruter des membres en Suède.

« Si la Suède poursuit ses efforts et fait ses devoirs, il y a toujours des alternatives, tout comme il y en a eu dans le cas de la Finlande », a déclaré Fidan. Il faisait référence à un mémorandum que la Suède et la Finlande ont signé avec la Turquie l’année dernière en vertu duquel ils ont convenu de répondre aux préoccupations d’Ankara.

La Finlande a pu rejoindre l’alliance plus tôt cette année, après que la Turquie ait exprimé sa satisfaction quant à ses efforts pour répondre aux demandes et que le parlement turc ait ratifié son adhésion.

Pendant ce temps, le pape François a déploré la manifestation brûlant le Coran de la semaine dernière devant une mosquée du centre de Stockholm dans une interview accordée au journal Al-Ittihad des Émirats arabes unis. La police suédoise a autorisé l’événement, invoquant la liberté d’expression, après qu’un tribunal a annulé l’interdiction d’un brûlage similaire du Coran.

« Tout livre considéré comme sacré par ses auteurs doit être respecté par respect pour ses croyants, et la liberté d’expression ne doit jamais être utilisée comme excuse pour mépriser les autres, et pour permettre cela, doit être rejetée et condamnée », a déclaré le pape. en disant.

En Suède, un évêque de renom a qualifié l’incident « d’attaque » contre tous les croyants.

« La liberté d’expression consiste à défendre les choses, mais il ne s’agit pas d’être autorisé à le faire à n’importe quel prix », a déclaré lundi à la chaîne suédoise SVT Ake Bonnier, un évêque qui agit en tant que porte-parole de l’archevêque luthérien de Suède Martin Modeus.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a également appelé au respect mutuel des valeurs religieuses et à la prévention de telles manifestations.

Un porte-parole du Conseil des droits de l’homme des Nations unies a déclaré mardi qu’à la suite d’une demande du Pakistan, le conseil discutera de « l’augmentation alarmante » des actes de haine religieuse tels que la profanation du Coran.