L’inauguration du rond-point rural près de Crookston est prévue pour le 30 septembre

7 septembre — CROOKSTON, Minnesota — Les travaux sur une intersection entre les communautés de Crookston et Warren, dans le Minnesota, sont presque terminés. Une cérémonie d’inauguration est prévue pour la fin du mois de septembre, célébrant la transformation de l’intersection en rond-point.

L’objectif est de réduire le nombre d’accidents sur le site rural.

« Cette intersection a connu des accidents et plusieurs décès », a déclaré le commissaire du comté de Polk, Warren Strandell.

L’intersection de l’autoroute 75 et de la route de comté 21 a été le théâtre de nombreux accidents, ainsi que de décès, en raison de problèmes de visibilité. Rich Sanders, ingénieur du comté de Polk, a déclaré que les conducteurs en direction de l’ouest ne peuvent pas voir la circulation venant du sud et que les conducteurs en direction de l’est ne peuvent pas voir la circulation venant du nord.

« Étant donné la façon dont les véhicules sont construits, cette barre entre la fenêtre du passager et le pare-brise est suffisamment grande pour couvrir la circulation dans cette direction », a-t-il déclaré.

Le manque de visibilité a créé un endroit dangereux, en particulier pour les collisions en T, a-t-il déclaré. Au cours des 15 à 20 dernières années, le comté a essayé de rendre l’intersection plus sûre. Une méthode consistait à installer des panneaux d’avertissement de conflit, qui ont fonctionné pendant environ cinq ans avant de perdre leur efficacité, selon Sanders. La seule autre option, a-t-il dit, était de construire un rond-point.

Selon le MNDOT, les ronds-points réduisent les accidents mortels de 86 %, les accidents entraînant des blessures de 83 % et le taux global d’accidents avec blessures de 42 %. Le comté a contacté un consultant pour concevoir l’installation conformément aux spécifications du ministère des Transports du Minnesota et pour que les agriculteurs puissent y faire passer leur équipement. Les travaux ont commencé en juin et Sanders a déclaré qu’il espérait que le rond-point serait ouvert à la circulation d’ici le 1er octobre.

La cérémonie d’inauguration du projet aura lieu à 11 heures le lundi 30 septembre, au rond-point. Plusieurs invités ont été conviés, notamment le commissaire et les membres du personnel du MNDOT, le personnel de Sanders, le consultant qui a aidé au projet ainsi que l’entrepreneur principal du projet. Les délégués du District 1 devraient y assister, ainsi qu’une invitée spéciale : Holly Kostrzewski. Elle a été grièvement blessée dans un accident à l’intersection, souffrant d’un traumatisme crânien.

Sanders a déclaré qu’il était heureux que la construction du projet ait commencé au moment où elle l’a fait.

« Avec tous les accidents qui se sont produits au cours de l’année écoulée et la probabilité qu’un autre accident se produise à cet endroit… j’étais impatient de partir », a-t-il déclaré.

Les conditions météorologiques ont ralenti les travaux au début, mais il espère les terminer à la fin du mois afin que les gens puissent commencer à profiter de l’amélioration.

Strandell a déclaré qu’il attendait avec impatience que le nouveau rond-point atténue les problèmes dans la région.

« C’est une histoire triste là-bas et j’espère que cela permettra d’éliminer certains de ces problèmes », a-t-il déclaré.