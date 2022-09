L’inauguration du Oswegoland Senior & Community Center est prévue pour le 28 septembre – Shaw Local

Oswegoland Senior & Community Centre organisera une célébration d’inauguration pour le nouvel emplacement au 3525 Route 34 à Oswego de 16 h à 17 h le mercredi 28 septembre. Le public est invité à se joindre à la Chambre de commerce d’Oswego, Chambre de Montgomery de la région métropolitaine Le commerce, les responsables du village de la région, les représentants du gouvernement et le conseil d’administration de l’OSCC, le personnel, les bénévoles, les supporters et les amis pour des rafraîchissements légers et des visites à l’OSCC avant et après l’inauguration.

Pour RSVP, appelez OSCC au 630-554-5602 ou envoyez un courriel à Volunteer@oswegoseniorcenter.org.