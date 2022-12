L’inadéquation entre les taureaux et les cavaliers s’agrandit grâce à la génétique

La fureur aux yeux froids des taureaux et la vulnérabilité relative des cavaliers étaient évidentes à la North Texas Fair and Rodeo à Denton, au Texas, fin août. Il a fallu quatre cow-boys pour stabiliser Junio ​​Quaresima sur un taureau. Lorsque le toboggan s’est ouvert, Quaresima a tenu bon pendant cinq secondes de coups, de sauts, de torsions et de coups de pied, sa colonne vertébrale se pliant comme une canne à pêche. Puis il a atterri dans la terre et s’est sagement précipité vers la sécurité.

Les mots inscrits sur le gilet de Quaresima ont fourni tous les commentaires nécessaires : “Je suis fou.”