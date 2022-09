Donald Trump a ouvert la porte à la dénucléarisation potentielle de Pyongyang, mais elle a depuis été claquée

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment signé une loi qui codifiait le programme d’armes nucléaires de ce pays, fermant la porte à la possibilité d’une dénucléarisation qui, sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump, avait été maintenue ouverte.

Alors que les responsables sud-coréens ont indiqué qu’ils avaient anticipé cette étape, le fait est que la décision de Pyongyang a fondamentalement modifié la réalité stratégique dans le Pacifique. Tout conflit potentiel avec la Corée du Nord apporte désormais avec lui la quasi-certitude que des armes nucléaires seront utilisées contre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis, suscitant des menaces du ministère sud-coréen de la Défense selon lesquelles une telle décision de son voisin du nord ne serait guère plus qu’un “s’engager sur la voie de l’autodestruction.

S’il ne fait aucun doute que toute utilisation d’armes nucléaires nord-coréennes précipiterait une réponse dévastatrice des États-Unis, la vengeance nucléaire américaine apporterait peu de réconfort aux dizaines de millions de citoyens sud-coréens, japonais et américains dont la vie pourrait (et probablement serait) résilié en conséquence.

Les citoyens de Corée du Sud, du Japon et des États-Unis doivent réfléchir à cette nouvelle réalité et se demander comment elle est née. En fin de compte, le blâme revient au président américain actuel Joe Biden et à son administration.

Lorsque le prédécesseur de Biden, Donald Trump, est arrivé au pouvoir, il a été confronté à une série de réalités politiques américaines plus stagnantes que dynamiques. Celles-ci comprenaient, entre autres, le statut de l’OTAN, la mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire iranien, le contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, la présence militaire américaine en cours en Afghanistan et la question des armes nucléaires de la Corée du Nord.

Trump a tâtonné sur certaines de ces questions; sa décision de se retirer à la fois de l’accord nucléaire iranien et du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) se démarque. D’autres initiatives politiques, comme exiger que les membres de l’OTAN paient leur juste part du coût de la défense collective et entamer le processus de retrait d’Afghanistan, ont été jugées très controversées par l’establishment américain.

Il en va de même pour l’initiative audacieuse de Donald Trump de s’engager directement avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sur la question de la dénucléarisation. Alors que Trump a fini par assouplir sa position sur l’OTAN et a retardé l’ordre de retrait d’Afghanistan jusqu’à la fin de sa présidence, l’initiative nord-coréenne a été mise en œuvre de manière décisive dès le début du mandat de Trump.

Au début de son mandat, Donald Trump a menacé la Corée du Nord de «Feu et fureur” s’il menaçait les États-Unis avec un missile à armement nucléaire, et se moquait de Kim en le qualifiant de “Petit homme-fusée. Mais les Jeux olympiques d’hiver, organisés par la Corée du Sud, ont ouvert la porte à une interaction plus positive entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis. En avril 2018, Trump a dépêché le directeur de la CIA de l’époque, Mike Pompeo, pour une visite secrète en Corée du Nord, dont le but était d’organiser un sommet entre Trump et Kim.

Immédiatement après la visite de Pompeo, Kim a annoncé la fermeture du site d’essais nucléaires du pays et l’arrêt des essais de missiles balistiques à longue portée, signalant clairement que son gouvernement envisageait sérieusement de discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cette mesure de bonne volonté a contribué à ouvrir la voie à un sommet de juin à Singapour entre Trump et Kim, après quoi Trump a tweeté avec optimisme que «il n’y a plus de menace nucléaire de la Corée du Nord », qui, selon Trump, n’était plus l’Amérique “problème le plus important et le plus dangereux,» comme c’était le cas sous le président Obama. “Bien dormir ce soir!” Trump a dit au peuple américain.

Le succès du sommet de Singapour a conduit à une réunion de suivi à Hanoï, au Vietnam, en février 2018. On s’attendait à ce que Trump et Kim signent un accord levant partiellement les sanctions contre la Corée du Nord en échange du démantèlement complet de l’énorme installation nucléaire de Yongbyon. . Alors que la Corée du Nord était prête à conclure un accord prévoyant une approche par étapes de son désarmement nucléaire complet, les conseillers les plus proches de Trump ont insisté pour qu’elle s’engage à un désarmement complet, après quoi les sanctions seraient levées. Le sommet de Hanoï s’est terminé sans accord et a laissé la Corée du Nord se sentir trahie par l’administration Trump.

En juin 2019, Trump a fait un dernier effort désespéré pour relancer les pourparlers de dénucléarisation avec la Corée du Nord, rencontrant Kim le long de la DMZ séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud et franchissant la ligne de démarcation, devenant ainsi le premier président américain en exercice à entrer en Corée du Nord. Mais le courage politique de Trump n’a pas été égalé par son administration, des partisans de la ligne dure comme le conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le secrétaire d’État Mike Pompeo sapant toute chance de parvenir à un accord en insistant sur des positions politiques dures qu’ils savaient inacceptables pour la Corée du Nord. Trump a terminé son mandat avec le potentiel de dénucléarisation non réalisé.

Mais pas mort.

Les dirigeants nord-coréens ont laissé la porte ouverte à la possibilité de poursuivre les négociations, respectant initialement leur engagement de ne pas tester d’armes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux. Mais plus d’un an et demi après le début de l’administration du président Joe Biden, les États-Unis n’ont fait aucun effort significatif pour reprendre contact avec Kim. Cette négligence a ouvert la voie à sa décision de fermer définitivement la porte aux pourparlers de dénucléarisation et de certifier que l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord fait partie intégrante et permanente de son arsenal, un élément qui pourrait être utilisé de manière préventive s’il devait déterminer une menace directe pour son existence.

Trump a peut-être pris de l’avance sur lui-même lorsqu’il a déclaré que les Américains, les Japonais et les Sud-Coréens pourraient “bien dormir,” mais c’est Biden et son administration qui ont fait en sorte qu’ils ne le puissent pas.