L’inaction climatique met des vies en danger : OMM — Enjeux mondiaux

ONU Secrétaire général António Guterres a fait écho à ce message, avertissant que les températures records et les conditions météorologiques extrêmes « causaient des ravages » dans le monde entier.

La réponse mondiale a été « loin d’être à la hauteur », a insisté M. Guterres, tout comme les dernières données de l’ONU indiquent que les objectifs de développement durable (ODD) ne sont en voie d’être atteints qu’à 15 % à mi-parcours. Programme 2030.

« Amplifier les progrès » sur les ODD

Selon OMMles politiques actuelles entraîneront un réchauffement climatique d’au moins 2,8 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels au cours de ce siècle – bien au-dessus de l’objectif de 1,5 °C de l’Accord de Paris.

L’été de cette année dans l’hémisphère nord a été le plus chaud jamais enregistré, ce qui a incité le chef de l’ONU à réitérer la semaine dernière son appel à une « intensification de l’action ».

Dans son avant-propos du rapport, M. Guterres a souligné que les sciences météorologiques, climatiques et liées à l’eau peuvent « accélérer les progrès vers la réalisation des ODD à tous les niveaux ».

Des vies dans la balance

Le rapport United in Science, qui combine l’expertise de 18 organisations et partenaires des Nations Unies, montre comment la science du climat et les alertes précoces peuvent sauver des vies et des moyens de subsistance, faire progresser la sécurité alimentaire et hydrique, l’énergie propre et une meilleure santé.

Après les récentes inondations en Libye qui ont coûté des milliers de vies, le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a souligné qu’un manque de capacité de prévision adéquate peut avoir des conséquences mortelles pour un pays confronté à des événements météorologiques extrêmes.

Il a souligné la situation risquée qui se développe au Soudan, où le conflit a paralysé la capacité de l’agence à prévoir les dangers.

Le chef du service météorologique du pays lui a déclaré que la plupart des membres de son personnel avaient fui Khartoum et n’étaient pas en mesure de « gérer leur entreprise de manière normale », a-t-il déclaré.

« Ils ne sont plus en mesure de prévoir ce genre d’événements météorologiques à fort impact », a-t-il prévenu.

La science météorologique est la clé de la sécurité alimentaire

Les événements météorologiques extrêmes sont également un facteur clé dans la propagation de la faim dans le monde et le nouveau rapport cherche à éclairer une action urgente sur ce front, alors que l’ONU estime que près de 670 millions de personnes pourraient souffrir d’insécurité alimentaire en 2030.

Les auteurs du rapport explorent le lien entre la production alimentaire et la nutrition vitales et les investissements dans les sciences et les services météorologiques qui permettent aux agriculteurs de prendre des décisions concernant les cultures et les plantations.

Les alertes précoces sont également cruciales pour « aider à identifier les zones potentielles de mauvaises récoltes qui pourraient conduire à des situations d’urgence ».

Anticiper les épidémies mortelles

« United in Science » comprend une analyse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui prévient que le changement climatique et les événements extrêmes tels que les vagues de chaleur vont « augmenter considérablement les problèmes de santé et les décès prématurés ».

Les conclusions du rapport montrent que l’intégration des informations épidémiologiques et climatiques permet de prévoir et de se préparer aux épidémies de maladies sensibles au climat, telles que le paludisme et la dengue.

Limiter les pertes dues aux catastrophes

Les systèmes d’alerte précoce peuvent également contribuer à réduire la pauvreté en donnant aux populations la possibilité d’anticiper et de « limiter l’impact économique » des catastrophes.

Le rapport dirigé par l’OMM montre qu’entre 1970 et 2021, près de 12 000 catastrophes liées à des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes ont été signalées, causant 4 300 milliards de dollars de pertes économiques – la majorité d’entre elles dans les pays en développement.

Chaque fraction compte

L’OMM a déploré le fait que jusqu’à présent, il y ait eu « des progrès très limités » dans la réduction de l’écart entre les promesses faites par les pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et le niveau de réduction des émissions réellement nécessaire pour atteindre l’objectif de température du Accord de Paris.

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 45 % d’ici 2030, et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) devraient être proches de zéro d’ici 2050.

Les auteurs du rapport ont écrit que même si certains changements climatiques futurs sont inévitables, « chaque fraction de degré et chaque tonne de CO2 compte pour limiter le réchauffement climatique et atteindre les ODD ».

Des alertes précoces pour tous

L’OMM a également souligné l’importance du «Des alertes précoces pour tous» initiative visant à garantir que « tout le monde sur Terre soit protégé contre les événements météorologiques, aquatiques ou climatiques dangereux grâce à des systèmes d’alerte précoce qui sauvent des vies d’ici la fin de 2027 ».

Actuellement, seule la moitié des pays dans le monde déclarent disposer de systèmes d’alerte précoce multirisques adéquats.

Le rapport United in Science a été publié avant le Sommet ODD et Sommet sur l’ambition climatique qui auront lieu à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine.

Ces réunions « mettront en lumière la manière de sauver les ODD à mi-parcours d’ici 2030 » et « renforceront l’ambition de lutter contre la crise climatique », a déclaré le chef de l’ONU. a déclaré aux journalistes à New York mercredi.