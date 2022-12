Lina Khan, visant à bloquer l’accord Activision de Microsoft, fait face à un défi

Lina Khan, la présidente de la Federal Trade Commission, s’est engagée à inaugurer une nouvelle ère d’abus de confiance des géants américains, déclarant récemment que l’agence prévoyait “d’appliquer les lois antitrust pour assurer une efficacité maximale”. Maintenant, Mme Khan a misé ce programme ambitieux sur une affaire qui pourrait être très difficile à gagner pour l’agence. Jeudi, la FTC a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition par Microsoft de 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux vidéo Activision, le plus gros accord technologique grand public en deux décennies. L’action a ponctué les déclarations de Mme Khan sur la maîtrise du pouvoir des entreprises et a été la plus audacieuse d’une récente série de poursuites intentées par l’agence pour empêcher d’autres transactions plus petites au nom de la concurrence. Mais Mme Khan et la FTC font face à des obstacles pour tenter d’arrêter l’accord Microsoft-Activision, ont déclaré des experts. C’est parce que les tribunaux ont été sceptiques quant aux contestations des fusions dites verticales, où les deux entreprises ne sont pas en concurrence directe. Dans ce cas, Microsoft est surtout connu dans le jeu en tant que fabricant de la console Xbox, tandis qu’Activision est un éditeur majeur de titres à succès tels que Call of Duty.

En outre, Microsoft a fait un certain nombre de concessions pour réduire les préoccupations réglementaires concernant l’achat d’Activision – comme la promesse que Call of Duty serait disponible sur les plateformes PlayStation et Nintendo de Sony, et pas seulement sur Xbox – ce que certains juges pourraient trouver convaincant. “C’est indéniablement un procès difficile pour la commission, car les défis verticaux ont généralement une bataille difficile”, a déclaré Bill Baer, ​​qui a dirigé la division antitrust du ministère de la Justice sous l’administration Obama et a représenté Sony en pratique privée. L’affaire se présente comme un test de la conviction de Mme Khan que la FTC doit devenir plus agressive pour contrôler le pouvoir des géants de l’économie moderne, y compris les plus grandes entreprises technologiques. Nommée à la tête de l’agence par le président Biden, elle a signalé qu’elle souhaitait engager davantage de poursuites judiciaires – au lieu de régler avec des entreprises – pour repousser les limites de la loi antitrust et revenir au type de trustbusting jamais vu depuis le siècle dernier. Microsoft : La Federal Trade Commission, dans l’une des actions les plus agressives prises par les régulateurs fédéraux depuis des décennies pour contrôler le pouvoir des géants de l’industrie technologique, a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition par la société de 69 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard.

Amazone: L’entreprise semble sur le point de licencier environ 10 000 personnes dans des emplois d’entreprise et de technologie, dans ce qui serait les plus importantes réductions de l’histoire de l’entreprise. Depuis que Mme Khan a repris la FTC en juin de l’année dernière, l’agence a utilisé des arguments nouveaux ou peu utilisés pour contester les accords. Il a poursuivi pour bloquer la fusion entre les fabricants de puces Nvidia et Arm, un autre accord dans lequel les sociétés n’étaient pas des concurrents directs. En juillet, l’agence a intenté une action en justice pour empêcher Meta, la société mère de Facebook, d’acheter la start-up de réalité virtuelle Within, dans une affaire qui repose sur un argument peu courant selon lequel l’accord nuirait à la concurrence sur un marché qui ne s’est pas encore développé. Microsoft s’est engagé à lutter contre le procès de la FTC contre l’achat d’Activision. Jeudi, Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré que la société avait “une confiance totale dans notre cas et se réjouissait de l’opportunité de le présenter devant un tribunal”. Vendredi, Microsoft a souligné les déclarations précédentes selon lesquelles il pensait que l’accord élargirait la concurrence et créerait plus d’opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux.

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter l’affaire. Les régulateurs se sont traditionnellement concentrés sur les fusions difficiles qui associent deux concurrents directs. Lorsqu’ils ont engagé des poursuites contre des fusions verticales, leur bilan est mitigé. La bataille récente la plus importante et la plus meurtrière concernant une fusion verticale a eu lieu en 2017, lorsque le ministère de la Justice a tenté de bloquer l’achat de Time Warner par AT&T pour 85,4 milliards de dollars. Un juge fédéral a finalement autorisé la conclusion de l’accord, affirmant qu’il n’était pas convaincu que la combinaison nuirait à la concurrence dans les télécommunications et les médias. Cette année, un juge s’est prononcé contre la tentative de la FTC d’empêcher une société de séquençage de gènes d’acheter le fabricant d’un test sanguin contre le cancer, affirmant que les preuves n’avaient pas prouvé que la société de séquençage de gènes aurait une incitation après l’acquisition à nuire à ses concurrents. du produit de test sanguin. Mais Mme Khan, avec son homologue du ministère de la Justice, a dirigé un effort pour réécrire les directives d’évaluation de ces accords. La FTC a principalement fondé son dossier contre l’accord Activision de Microsoft sur l’idée que les consoles Xbox et PlayStation rivalisent dans une ligue à part, et non contre d’autres appareils de jeux vidéo comme la Nintendo Switch. Barry Nigro, qui a travaillé dans la division antitrust du ministère de la Justice sous l’administration Obama, a déclaré que les tribunaux examineraient sérieusement si cette définition était correcte pour trancher l’affaire. Dans sa plainte, la FTC a fait valoir que les jeux créés par Activision étaient “extrêmement importants” pour le succès des consoles de jeux vidéo, de sorte que Microsoft aurait la capacité et l’incitation à utiliser son contrôle sur ces titres pour les éloigner des concurrents ou dégrader leur qualité. .