Lina Khan était l’une des plus grandes critiques de Big Tech. Maintenant, elle est son régulateur.

WASHINGTON – L’un des premiers projets de Lina Khan en tant que nouveau membre du personnel d’un groupe de réflexion antitrust en 2011 consistait à faire des recherches sur l’histoire du marché des livres, qui était de plus en plus dominé par Amazon. Il s’agissait d’une première entrée inédite dans un corpus d’œuvres qui l’a depuis établie comme une critique majeure des géants de la technologie et de la concentration des entreprises. Elle a passé les 10 années suivantes à affiner ses arguments, devenant une figure de proue d’un mouvement croissant qui appelle à une police plus agressive de Google, Facebook, Apple et Amazon. Maintenant, elle est en mesure de mettre ces idées en pratique – et, ce faisant, de remodeler potentiellement la façon dont le pays réglemente ses plus grandes entreprises. Mardi, Mme Khan, 32 ans, a prêté serment en tant que présidente de la Federal Trade Commission après avoir été nommée à ce poste par le président Biden, le plus jeune de l’histoire de l’agence et le plus progressiste depuis au moins une génération. « Elle apporte au travail ce que j’appellerais la vision la plus audacieuse de l’agence de son histoire », a déclaré William Kovacic, ancien président de l’agence, à propos de son approche du droit de la concurrence. « Donc, à cet égard, elle est une figure potentiellement transformatrice. »

La question est de savoir combien elle sera capable d’accomplir. Son ascension rapide de chercheur à chef d’une grande agence fédérale souligne les inquiétudes croissantes concernant le pouvoir des grandes entreprises technologiques – et des grandes entreprises en général – à Washington. Dans son nouveau poste, elle dirigera plus de 1 000 enquêteurs, avocats et économistes chargés de contrôler l’économie américaine. Sa portée s’étendra bien au-delà des géants de la technologie et des critiques juridiques antitrust où elle s’est fait un nom. La FTC enquête sur les pratiques déloyales ou trompeuses des entreprises en plus des violations des lois antitrust. Rien que cette année, il a contesté la fusion de deux producteurs de ciment en Pennsylvanie, réprimé les déclarations non étayées sur les traitements de Covid-19 et conclu un accord avec deux sociétés d’alcools sur une fusion qui, selon lui, nuirait à la concurrence pour le vin mousseux bon marché. Mais Mme Khan sera également confrontée à son lot de limites. Afin de créer de nouvelles règles ou de prendre des mesures importantes contre les entreprises, elle devra convaincre au moins deux des quatre autres commissaires d’être d’accord avec elle. Elle devra également prendre des décisions qui peuvent tenir devant les tribunaux, qui ont eu tendance à repousser les mesures antitrust agressives. « Si vous voulez que votre vision perdure », a déclaré M. Kovacic, « vous devez changer la loi et la politique, et vous ne pouvez pas le faire vous-même. Mme Khan n’a pas commenté cet article. Dans une déclaration mardi, elle a déclaré qu’elle avait hâte de « travailler avec mes collègues pour protéger le public contre les abus des entreprises ».

Mme Khan a rapidement pris de l’importance. Après quelques années passées au think tank à Washington — au cours desquelles elle a écrit, entre autres, sur la incapacité à maîtriser concentration dans l’élevage de poulets – elle est allée à la faculté de droit de Yale. Pendant ses études là-bas, elle a écrit sur la façon dont la montée en puissance d’Amazon a illustré la nécessité d’une approche plus musclée de la réglementation de l’industrie. L’article a fait d’elle une célébrité dans le petit monde du droit antitrust. Mme Khan a ensuite fait des arrêts à Washington qui l’ont établie comme une présence dans les coulisses. Elle a travaillé à la FTC, pour le commissaire progressiste Rohit Chopra et à Capitol Hill, en tant que membre du personnel d’une vaste enquête sur le pouvoir de la Silicon Valley. Alors que les législateurs faisaient griller les directeurs généraux des grandes entreprises technologiques, Mme Khan s’est assise derrière eux. Pendant ce temps, Mme Khan a rarement circulé parmi les politiciens et les décideurs de Washington lors de galas et d’autres événements. Ses partisans disent qu’elle est cérébrale, calme sous la pression et manque généralement du genre d’ego visible qui est endémique aux lutteurs de Washington. « Elle est extrêmement humble », a déclaré Sarah Miller, directrice de l’American Economic Liberties Project et ancienne collègue de Mme Khan qui soutient son approche en matière d’antitrust. « Elle est concentrée sur les idées et les arguments forts. » Mais en tant que présidente de la FTC, elle devra très probablement utiliser la chaire des intimidateurs comme l’un de ses outils les plus puissants. Elle sera le visage de l’agence et de la surveillance du pays sur les grandes entreprises. Elle représentera l’agence aux audiences du Congrès et dans les panels et dans les discours des milliers d’avocats payés pour défendre les clients devant la FTC Les dirigeants de l’agence utilisent fréquemment ces événements publics pour présenter leur vision du droit antitrust et de la protection des consommateurs, en plaidant leur cause auprès du public et de leurs collègues de la commission.

Mme Khan disposera également d’instruments plus contondants. L’agence peut rejeter les fusions ou forcer les entreprises à modifier les conditions de leurs acquisitions. Au cours de la dernière décennie, l’agence a approuvé de nombreux accords impliquant les géants de la technologie, comme l’acquisition de Whole Foods par Amazon. Cela n’a pas empêché Facebook d’acheter Instagram et WhatsApp. Mais Mme Khan a déjà déclaré qu’elle pensait que les régulateurs devraient examiner de plus près ces types de transactions. L’agence peut également poursuivre les entreprises en justice pour violation de la loi, comme lorsqu’elle a poursuivi Facebook l’année dernière l’accusant d’abuser de son pouvoir de monopole. Il est en mesure d’établir des règles concernant ce qui constitue une concurrence loyale. Mme Khan est l’un des cinq commissaires et l’un des trois démocrates, ce qui lui donne une majorité de travail alors qu’elle commence son nouveau travail. Mais M. Chopra a été nommé à la tête du Consumer Financial Protection Bureau, et son départ bloquerait la commission entre les démocrates et ses deux républicains jusqu’à ce que M. Biden puisse obtenir la confirmation d’un nouveau membre par le Sénat. Elle fait également face à d’autres menaces pour son agenda. Quels que soient les mouvements majeurs qu’elle fera, ils devront probablement survivre à des défis dans des salles d’audience dominées par des juges conservateurs. Cette année, la Cour suprême a limité à l’unanimité la capacité de la FTC à récupérer l’argent des entreprises qui trompent les clients. Les critiques disent que le travail des responsables de l’application des lois antitrust et de la protection des consommateurs est de respecter les lois qui existent déjà. Sa réputation, cependant, repose sur sa critique des lois. Robert Bork Jr., président de l’Antitrust Education Project, un groupe qui prône une interprétation traditionnelle de la loi antitrust, a écrit mardi que Mme Khan était une « célèbre universitaire refondant la loi antitrust en un outil permettant au gouvernement de contrôler le capitalisme ». M. Bork est le fils de Robert Bork, le juriste qui a défendu une grande partie de la doctrine antitrust actuelle que critique Mme Khan. Son scepticisme à l’égard d’une théorie antitrust connue sous le nom de norme de bien-être des consommateurs – la mesure de la concurrence basée sur l’augmentation des prix pour les consommateurs – est dangereux, a averti M. Bork.

« Lorsque les normes sont vagues et la loi ambiguë, l’administration Biden et ses régulateurs auront les moyens de sévir arbitrairement contre toute entreprise », a-t-il déclaré. Pour l’instant, cependant, ses partisans sont ravis. Le représentant David Cicilline, le démocrate de la Chambre sur lequel Mme Khan a travaillé l’année dernière, a déclaré qu’il pensait que sa nomination était un changement par rapport à des décennies au cours desquelles l’agence a largement approuvé la concentration des entreprises. « Je pense que nous pouvons nous attendre à une approche très différente avec ce moment de monopole et l’énorme domination du marché de ces entreprises technologiques avec Lina Khan à la tête de la FTC », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.