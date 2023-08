Lina Khan défend les directives de fusion proposées par la FTC

Le procureur général adjoint pour l’antitrust Jonathan Kanter et la présidente de la Federal Trade Commission Lina Khan participent à une table ronde lors de la réunion de printemps sur la loi antitrust de l’American Bar Association au Marriott Marquis à Washington, DC, le 31 mars 2023.

WASHINGTON – Deux des principaux régulateurs d’entreprise du pays ont défendu jeudi de nouvelles directives sur l’application des fusions qui ont suscité des réactions négatives de la part du monde des affaires.

« Quelles fusions se concrétisent et lesquelles ne le sont pas peuvent avoir d’énormes conséquences sur la vie des gens », a déclaré Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission, lors d’un événement organisé par l’organisation à but non lucratif American Economic Liberties Project.

« Si vous êtes un travailleur, cela peut signifier que votre nouvel employeur a plus de pouvoir sur vous et qu’il peut donc utiliser ce pouvoir pour geler votre salaire ou rendre votre horaire moins prévisible », a déclaré Khan. « Si vous êtes une entreprise, cela peut signifier que le fournisseur qui vous offrait un tarif compétitif est désormais en mesure d’augmenter les prix. »

Khan a été rejoint lors de l’événement par Jonathan Kanter, procureur général adjoint de la division antitrust du ministère de la Justice.

« Je pense qu’une grande partie de l’hystérie est peut-être exagérée, que nous ne bloquons pas toutes les fusions », a déclaré Kanter. « Nous ne pouvons pas, nous ne bloquons que ceux qui violent la loi. »

Kanter a ajouté qu’une « petite fraction » des fusions sur une base annuelle nécessite une enquête. « Nous avons des milliers de dépôts par an. Il n’y a certainement pas des milliers de contestations », a-t-il déclaré.

Le projet de lignes directrices a été publié conjointement par la Federal Trade Commission et la Division antitrust du ministère de la Justice en juillet.

Ils comprennent 13 points que les agences utiliseront pour évaluer les fusions verticales et horizontales, y compris si la fusion augmente considérablement la concentration sur des marchés hautement concentrés, élimine la concurrence entre les entreprises ou augmente le risque de coordination.

Un projet de fusion entre chaînes d’épicerie Kroger et Albertson par exemple, attend l’approbation de la FTC tandis que l’agence enquête tensions possibles sur l’approvisionnement des petites chaînes d’épicerie.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., un chien de garde d’entreprise au Congrès, dit les lignes directrices « fournir une mise à jour indispensable pour contrer les dommages réels causés par les monopoles d’entreprise » après l’annonce des lignes directrices le mois dernier.

Mais Neil Bradley, vice-président exécutif et directeur des politiques de la Chambre de commerce américaine, la plus grande organisation commerciale au monde, a déclaré que le DOJ et la FTC se concentraient injustement sur les fusions.

« Les agences colportent un faux récit sur la concentration de notre économie, rejettent rapidement les avantages et les gains d’efficacité que les fusions créent pour les consommateurs et ignorent l’impact positif des fusions sur l’innovation », a déclaré Bradley dans un communiqué. déclaration en juillet.

Les deux agences acceptent les commentaires du public sur les directives jusqu’au 18 septembre.