Lina Kahn sera présidente de la Federal Trade Commission. Big Tech devrait s’inquiéter.

Le Sénat a voté pour nommer Lina Khan, experte en droit antitrust et critique majeure du pouvoir des Big Tech, à la Federal Trade Commission (FTC). Le vote était de 68 pour et 28 contre, ce qui représente un niveau étonnant de bipartisme dans un Sénat fortement polarisé et contrôlé par les démocrates.

Plus important encore, la nouvelle est arrivée plus tard mardi après-midi que Kahn sera le président de la FTC. Au cours d’une audience de l’après-midi axée sur les haut-parleurs de la maison intelligente et la compétitivité, la sénatrice Amy Klobuchar a annoncé que Khan assumerait le rôle principal de la FTC. Une source proche des plans de la Maison Blanche a confirmé la nouvelle, et la sénatrice Elizabeth Warren célèbre La nomination de Khan dans un communiqué mardi après-midi.

La nomination de Khan à la présidence de la FTC indique que, sous le président Biden, la FTC est susceptible de devenir plus critique et agressive dans la réglementation des marchés numériques créés par les géants de la technologie. À 32 ans, Khan est également la plus jeune personne à avoir rejoint – et dirigé – la FTC.

La confirmation de Khan met également en évidence le nombre croissant de critiques de Big Tech rejoignant l’administration Biden et poussant Washington à changer son approche envers les grandes entreprises technologiques. C’est également une preuve supplémentaire du consensus croissant parmi les républicains et les démocrates selon lequel des entreprises comme Google et Amazon sont devenues trop puissantes. Quelques jours seulement avant la confirmation de Khan, les démocrates de la Chambre ont annoncé une série de projets de loi antitrust destinés à freiner la domination des grandes entreprises technologiques, qui ont toutes des co-sponsors républicains.

Pris ensemble, tous ces développements semblent conformes à la position du pays : les sondages indiquent que la plupart des Américains pensent que les grandes entreprises technologiques devraient être démantelées.

« Je pense qu’il est clair que dans certains cas, les agences ont été un peu lentes à rattraper les réalités commerciales sous-jacentes et les réalités empiriques du fonctionnement de ces marchés », a déclaré Khan aux sénateurs lors de son audition de confirmation en avril. « À tout le moins, il sera important de s’assurer que les agences font tout leur possible pour suivre le rythme. »

Au cours de l’audience de confirmation, Khan a également souligné la nécessité pour les régulateurs de comprendre les algorithmes de la boîte noire et les lacunes dans les connaissances entre les législateurs et les grandes entreprises technologiques, qui détiennent d’énormes trésors de données.

Kahn est d’abord devenue largement connue pour son article de 2017, « Amazon’s Antitrust Paradox », qui a révélé que les lois antitrust actuelles n’étaient pas capables de remédier aux dommages causés par les plates-formes dominantes et se concentraient spécifiquement sur Amazon. Avant sa nomination, Khan a aidé à rédiger le rapport House Antitrust, publié l’année dernière, qui a révélé qu’Apple, Facebook, Google et Amazon s’étaient livrés à un comportement anticoncurrentiel. Le rapport a également déterminé que le Congrès devrait adopter une nouvelle législation antitrust.

Recode a rapporté en janvier que Khan était l’un des principaux candidats à une nomination à la FTC. Avant sa confirmation, Khan avait reçu un large éventail de soutiens de libéraux et de progressistes. Plus tôt cette année, la sénatrice Elizabeth Warren a qualifié Khan de « force intellectuelle de premier plan dans le mouvement antitrust moderne », et sa nomination a été soutenue par des défenseurs des petites entreprises et des groupes de protection des consommateurs. Khan semblait également être quelque peu populaire auprès des conservateurs, le sénateur Ted Cruz (R-TX) ayant déclaré lors de son audition de confirmation: « J’ai hâte de travailler avec vous ». Mais sa nomination à la tête de l’agence a été une surprise mardi.

Khan sera l’un des cinq membres votants de la FTC, une agence gouvernementale dont les pouvoirs étendus incluent l’application des lois sur la protection des consommateurs, la supervision des fusions et l’engagement de poursuites contre des entreprises pour comportement anticoncurrentiel. En tant que commissaire, elle peut exercer un mandat pouvant aller jusqu’à sept ans.

Reste à voir exactement comment la FTC pourrait changer avec Khan à bord. Mais son adhésion à l’agence juste au moment où le Congrès entreprend la réforme antitrust semble signaler des problèmes à l’horizon pour Big Tech. On ne sait pas encore quels cas seront présentés à Khan – ou comment elle votera – mais tous les signes indiquent qu’Amazon, Apple, Facebook et Google devraient s’inquiéter.

Mise à jour, 15 juin, 16 h HE : Cet article a été mis à jour pour noter que Lina Khan a également été nommée prochaine présidente de la FTC.