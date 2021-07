Lin Wood pourrait être puni après avoir publié une vidéo de l’audience du Michigan

Lin Wood a soutenu avec véhémence que la fraude avait coûté à l’ancien président Donald Trump les élections de 2020.

Plusieurs médias ont noté que Wood avait publié la vidéo.

Un éminent fournisseur de théories du complot électoral pourrait encourir une peine supplémentaire de la part d’un juge fédéral du Michigan après avoir partagé un enregistrement vidéo d’une partie d’une audience du tribunal sur les sanctions liées à un procès pour fraude électorale démystifié.

Lin Wood, un avocat qui a soutenu avec véhémence que la fraude avait coûté à l’ancien président Donald Trump les élections de 2020, était l’un des nombreux avocats convoqués lundi à une audience par la juge de district américaine Linda Parker. Sidney Powell et d’autres avocats soutenant Trump ont intenté des poursuites dans le Michigan et ailleurs sur la base de complots et de mensonges pour alléguer une mauvaise conduite électorale.

Alors que Parker avait précédemment rejeté le procès sous-jacent, le gouverneur Gretchen Whitmer, le procureur général Dana Nessel et la ville de Detroit poursuivent une action en justice contre tous les avocats impliqués dans l’action en justice.

Conformément aux règles du tribunal local, tous les participants et téléspectateurs de la procédure virtuelle n’étaient pas autorisés à enregistrer numériquement l’une des six heures d’audience. Cependant, Wood a semblé publier un enregistrement de Powell parlant lors de l’audience à Telegram, une plate-forme de médias sociaux où Wood compte plus de 840 000 abonnés.

Robert Davis, un militant de Détroit impliqué dans le procès sous-jacent de Powell, a déposé mardi une demande pour que Parker détienne Wood pour outrage criminel.

Plusieurs médias ont noté que Wood avait publié la vidéo. Bien que l’enregistrement ne soit plus publié sur le compte de Wood, il a reconnu avoir publié l’enregistrement dans un article séparé.

« Mon avocat actuel m’a demandé de supprimer le message de Telegram où j’avais partagé l’enregistrement d’une autre chaîne des commentaires de Sidney Powell à la fin de l’audience. J’ai suivi ses instructions », a déclaré Wood.

« Le tribunal pensait-il vraiment que le public n’enregistrerait pas l’audience publique lorsque le tribunal l’aurait rendu accessible au public en ligne ? »

Mais il a également posté: « Maintenant, n’allez pas me causer des ennuis en parlant de moi avec le tribunal, mais plusieurs fois aujourd’hui, je me suis éloigné de la caméra parce que je riais des bêtises errantes crachées par (l’avocat de la ville de Détroit) David Fink et ses partisans à l’audience. »

Il a continué à renouveler des mensonges sur la fraude électorale dans le Michigan tout en attaquant le Free Press et Parker dans d’autres postes.

« Le juge Parker est au courant de la requête et la traitera en temps voulu », a déclaré David Ashenfelter, responsable de l’information publique du tribunal.

Lors de l’audience de lundi, Wood a fait valoir qu’il n’avait joué aucun rôle dans le procès du Michigan et n’avait pas appris qu’il risquait des sanctions avant d’avoir lu son nom dans un article de presse sur l’audience.

Powell a dit à Parker qu’elle se souvient avoir demandé à Wood d’ajouter son nom au procès. Fink a dit que Wood ment.

Au cours de l’audience, Parker a interrogé Powell et d’autres avocats sur leur diligence raisonnable dans la vérification des informations incluses dans leur action en justice et les affidavits soumis avec la poursuite. Elle a noté que de nombreux affidavits comprenaient des allégations ou des ouï-dire facilement démystifiés.

Powell a fait valoir que les affidavits n’étaient pas requis et que son équipe aurait pu expliquer les allégations si Parker avait accordé une audience pour discuter des preuves dans l’affaire.

Parker n’a pas encore statué sur la sanction, le cas échéant, qu’elle pourrait infliger. Elle pourrait aller jusqu’à empêcher Powell et d’autres avocats d’exercer devant les tribunaux fédéraux du district oriental du Michigan. Une décision n’est pas attendue avant au moins plusieurs semaines.

