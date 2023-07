Lin Wood, avocat pro Trump qui a combattu les résultats des élections de 2020, prend sa retraite

Lin Wood, un avocat pro-Trump qui a travaillé pour contester les résultats des élections de 2020, a pris sa retraite de la pratique du droit afin d’éviter son éventuelle radiation du barreau en Géorgie.

Le barreau de cet État « a accepté d’abandonner les poursuites disciplinaires contre moi en échange de mon accord pour prendre le statut de RETIRÉ », a déclaré Wood mardi dans un message sur Telegram, une plateforme de médias sociaux qu’il a utilisée après avoir été définitivement banni de Twitter.

Wood avait précédemment publié une capture d’écran d’une prétendue lettre qu’il avait envoyée au barreau de l’État de Géorgie, demandant qu’il soit autorisé à « transférer au statut de retraité avec effet immédiat ».

« Je comprends que cette demande est sans réserve, irrévocable et permanente », a écrit Wood dans la lettre datée de mardi. « Je comprends et reconnais en outre que si le statut de retraité m’est accordé, il m’est interdit d’exercer le droit dans cet État et dans tout autre État ou juridiction et que je ne peux pas demander ma réadmission. »

Le mercredi après-midi, Wood’s statut sur le répertoire en ligne du barreau de Géorgie a été mis à jour en « retraité », un changement de « membre actif en règle ».

Les responsables du barreau de l’État de Géorgie ont déposé un avis plus tard mercredi indiquant qu’ils rejetaient les plaintes disciplinaires contre Wood.

« En permettant au défendeur de passer au statut de retraité et en interdisant ainsi au défendeur de pratiquer le droit dans cet État ou dans tout autre État ou juridiction, le Bureau du conseiller juridique estime qu’il a atteint les objectifs de l’action disciplinaire, y compris la protection du public et l’intégrité de le système judiciaire et la profession juridique », ont écrit ces responsables dans un dossier judiciaire partagé avec CNBC par une porte-parole du barreau de l’État.

Wood n’a pas répondu à la demande de commentaires supplémentaires de CNBC.

Wood a déclaré sur Telegram que sa retraite de la loi ne s’était pas faite « de la manière que j’aurais préférée. Mais Dieu est souverain sur tout ».

Wood était autrefois un éminent avocat en diffamation dont les clients comprenaient Richard Jewell et les parents de JonBenet Ramsey, ainsi que des personnalités plus récentes telles que Kyle Rittenhouse et Nicholas Sandmann.

Il a acquis une notoriété pour la propagation des élections conspirations et montage d’un offre échouée pour annuler la victoire du président Joe Biden en 2020 en Géorgie.

Le barreau de l’État de Géorgie a lancé une procédure disciplinaire contre Wood en février 2021. Il a suggéré dans une page de 1 677 note que l’avocat a peut-être violé les règles de conduite de l’État et soulevé des questions sur sa santé mentale.

En 2021, Wood a déposé une plainte devant le tribunal fédéral d’Atlanta accusant les responsables du barreau de l’État d’avoir violé ses droits en lui demandant de se soumettre à une évaluation de santé mentale ou de mettre en péril sa licence de droit. Il a également demandé au juge dans cette affaire de se récuser parce qu’il avait présidé le procès de Wood contestant les élections de 2020.

Le juge a rejeté l’affaire Wood et une cour d’appel fédérale confirmé cette décision.

En mai, Wood a siégé pendant deux jours à des audiences disciplinaires controversées devant la Cour suprême de Géorgie avec le barreau de l’État. Transcriptions de ces procédures, publiées par la « FightBack Foundation » de Wood, montrent que Wood et son avocat sont fréquemment aux prises avec le maître spécial président, Thomas Cauthorn. À un moment donné, Wood a accusé Cauthorn de « blasphème » pour avoir déclaré qu’il était inapproprié de dire à un témoin : « Que Dieu vous bénisse ».

« Le témoin est ici pour répondre aux questions sous serment, pas pour être béni par vous, M. Wood », a déclaré Cauthorn. Wood a critiqué à plusieurs reprises le maître spécial sur Telegram, où il compte des centaines de milliers de followers.

Avant d’annoncer sa retraite, Wood était impliqué dans plusieurs autres affaires juridiques.

Ses anciens partenaires l’ont poursuivi devant un tribunal d’État de Géorgie pour violation présumée d’un accord de règlement. Ce procès, qui est en cours, accuse Wood de « comportement erratique, abusif et non professionnel ». Le bois a reçu une amende 5 000 $ en juin pour avoir violé à plusieurs reprises une ordonnance lui interdisant de dénigrer ses anciens collègues.

En mai, les responsables du Michigan appeler pour punition pour Wood et d’autres avocats liés à un effort pour décertifier les résultats des élections de 2020 de cet État pour Biden.

Il n’était pas immédiatement clair comment ces questions seraient affectées par la décision de Wood de cesser de pratiquer le droit.