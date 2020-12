Lin Qi, le producteur de Netflix The Three-Body Problem, est décédé.

L’homme de 39 ans, qui était également président de la société chinoise Yoozoo Group, aurait été empoisonné par son collègue, selon des rapports.

Selon The Sun, la police locale a déclaré que l’un des collègues de Lin était un suspect clé dans sa mort.

Les responsables n’ont divulgué que le nom de famille du suspect, Xu, et le suspect reste en garde à vue, ajoute l’extérieur.

Le producteur chinois a été transporté d’urgence à l’hôpital après le meurtre présumé, et hier son état a été décrit comme stable mais aujourd’hui il est malheureusement décédé, selon Caixin Global.









Le média rapporte que les médias locaux rapportent que Lin aurait été empoisonné avec une tasse de thé pu-erh à la suite d’une scission de la direction.

Le groupe Yoozoo – la société dont il était président – a récemment vendu les droits d’adaptation des livres de science-fiction les plus vendus à Netflix.

La saga du problème à trois corps de Liu Cixin comprend les trois livres intitulés Remembrance of Earth’s Past, The Dark Forest et Death’s End.

La trilogie raconte l’histoire du premier contact de la Terre avec une civilisation extraterrestre et suit le personnage Ye Wenjie, qui tente de détenir des extraterrestres envahir la Terre après avoir été témoin de la mort de son père pendant la révolution culturelle chinoise.

Three-Body Problem est devenu un best-seller international et a été traduit dans des dizaines de langues.

La trilogie est également entrée dans l’histoire en tant que premier roman asiatique à remporter le prix Hugo du meilleur roman.

Le groupe Yoozoo et sa filiale Three-Body Universe avaient précédemment acquis les droits sur les adaptations des livres en 2015 et la version anglaise a ensuite été acquise par Netflix.

