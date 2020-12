« Encanto vous emmène en Colombie, où une famille magique vit dans une maison magique », a annoncé Disney sur Twitter.

L’histoire est centrée sur une jeune fille dont la famille possède des pouvoirs spéciaux, mais ce n’est pas le cas.

La comédie musicale présentera des chansons en espagnol et en anglais et sortira en salles en novembre 2021. Ce sera le 60e film d’animation des Walt Disney Animation Studios.

« Encanto » est la dernière collaboration des réalisateurs de « Zootopia » Byron Howard et Jared Bush, co-écrite et codirigée par Charise Castro Smith.

Miranda a travaillé pour la dernière fois avec Disney pour « Marry Poppins Returns » en 2019. Le créateur de « Hamilton » et superstar de Broadway a également écrit les chansons à succès de « Moana » et a remporté un Oscar pour la chanson « How Far I’ll Go ».