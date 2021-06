Le créateur de ‘Hamilton’, Lin-Manuel Miranda, s’est excusé auprès des critiques après que son dernier effort, la comédie musicale ‘In the Heights’, ait reçu un contrecoup pour ne pas avoir inclus suffisamment de représentations « Afro-Latino ».

Alors que « In the Heights » a été salué par certains comme un « un jalon pour le public latino », de nombreux militants sociaux pensent que le film n’est pas à la hauteur d’un tel battage médiatique sur sa diversité.

Un récent reportage vidéo de The Root sur le film, qui vient de sortir dans les salles et est diffusé via HBO Max, a attaqué «In the Heights» et Miranda – qui a créé la comédie musicale sur laquelle elle est basée et a produit le film – pour ne pas avoir inclus « Afro-latino » mène dans le casting.





Le réalisateur Jon M. Chu (‘Crazy Rich Asians’) a également été interrogé sur les critiques que le film « privilège les personnes Latinx de passage et à la peau claire ? » dans le reportage vidéo.

Alors que Chu a admis qu’ils n’avaient peut-être pas « tout » à droite, Miranda était beaucoup plus généreuse envers ses critiques.

« Je vois la discussion autour de la représentation afro-latino dans notre film ce week-end et il est clair que beaucoup dans notre communauté afro-latino à la peau foncée ne se sentent pas suffisamment représentés, en particulier parmi les rôles principaux », a-t-il déclaré dans une déclaration publique, affirmant qu’il avait écrit la comédie musicale lui-même parce qu’il ne se sentait pas « vu. »

Le créateur de ‘Hamilton’ a poursuivi en affirmant qu’il était « profondément désolé » et fera mieux dans les travaux futurs.

«Je peux entendre la douleur et la frustration suscitées par le colorisme, de me sentir toujours invisible dans les commentaires. J’ai entendu dire que sans une représentation afro-latino à la peau foncée suffisante, le travail semble extraire la communauté que nous voulions tant représenter avec fierté et joie », il a dit. « En essayant de peindre une mosaïque de cette communauté, nous avons échoué. Je suis sincèrement désolé. J’apprends des commentaires, je vous remercie de l’avoir soulevé et j’écoute.

Alors que « In the Heights » a trouvé ses critiques réveillés, il s’est également retrouvé ironiquement rejeté par de nombreux critiques de cinéma conservateurs pour être le dernier film d’Hollywood « réveillé » exercer.

« In the Heights » suit un groupe de personnages en difficulté vivant dans le quartier de Washington Heights à New York. Le film aborde le racisme, la guerre des classes et l’immigration.

Le sujet du film et la politique libérale franche de Miranda ont amené beaucoup sur les réseaux sociaux à trouver de l’humour dans ses excuses à une foule pour laquelle son film était apparemment fait.

« Personne n’est en sécurité, » Laura Ingraham de Fox News a tweeté.

« Tu ne seras jamais assez réveillé » journaliste Robert Trancinski a écrit.

« Celui qui vit de la carte raciste, meurt de la carte raciste. » Il aurait dû juste rire de cette bêtise. Toute la distribution de ce film n’est-elle pas composée de « personnes de couleur » ? Mais il y a toujours une nouvelle transgression qui se cache dans la Révolution perpétuelle. https://t.co/fhxfSIfo3y – Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) 15 juin 2021

L’obsession raciale intense et incessante de la gauche éveillée – et l’incapacité des personnalités dominantes à s’y opposer – est l’une des caractéristiques déterminantes de notre époque https://t.co/aI7YLRyyuY – Rich Lowry (@RichLowry) 15 juin 2021

