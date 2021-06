Lin-Manuel Miranda répond aux critiques du casting de « Dans les hauteurs »

Miranda, qui faisait partie de l’équipe créative du film, a déclaré dans sa déclaration qu’il écoutait les commentaires en ligne, y compris les expressions de douleur et de frustration face au colorisme et « se sentir toujours invisible » dans le film.

Le film, adapté de la comédie musicale de Broadway primée aux Tony sur un propriétaire de bodega qui rêve de retourner en République dominicaine, est sorti en salles et sur HBO Max la semaine dernière, gagnant des critiques positives et des célébrations très médiatisées.

Reconnaissant les critiques selon lesquelles l’adaptation cinématographique de sa comédie musicale « In the Heights » n’avait pas réussi à décrire de manière adéquate la population afro-latino à la peau foncée de Washington Heights, le quartier d’Upper Manhattan où elle se déroule, Lin-Manuel Miranda s’est excusé d’avoir échoué dans « essayer de peindre une mosaïque de cette communauté ».

« J’ai commencé à écrire ‘In the Heights’ parce que je ne me sentais pas vue », a écrit Miranda dans une déclaration publiée sur Twitter lundi soir. « Et au cours des 20 dernières années, tout ce que je voulais, c’était que nous – nous TOUS – nous sentions vus. »

« Je peux entendre la douleur et la frustration suscitées par le colorisme, de me sentir toujours invisible dans les commentaires », a-t-il déclaré dans le communiqué.

León a reconnu qu’il y avait un certain nombre de danseurs d’origine noire et de femmes noires dans les scènes situées dans le salon de coiffure, une sorte de centre social pour les femmes du quartier, mais que les interprètes noirs dans les rôles principaux manquaient.

Felice León, producteur vidéo avec la Racine, abordé la question dans une récente interview avec le réalisateur du film, Jon M. Chu, et certains des acteurs principaux du film, en disant : « En tant que femme noire d’origine cubaine, en particulier de New York, il serait négligent de ma part de ne pas reconnaître le fait que la plupart de vos les acteurs principaux étaient des Latinx à la peau claire ou de passage.

Dans une récente interview, l’écrivain du film, Quiara Alegría Hudes, a parlé de la décision de faire de Nina un personnage afro-latina dans la version cinématographique. « Je voulais consciemment faire de Nina Afro-Latina dans cette version de ‘In the Heights’. Depuis que nous avons ouvert le spectacle à Broadway, cette conversation nationale s’est déroulée autour de micro-agressions et de choses vraiment intéressantes qui, selon moi, seraient applicables à la situation de Nina.

Dans l’interview, Grace, qui est afro-latina, a répondu: « J’espère voir mes frères et sœurs plus sombres que moi diriger ces films. »

La discussion sur « In the Heights » se déroule à un moment où la sous-représentation des Latinos à Hollywood fait l’objet d’un examen minutieux, suscitant des appels au changement.

UNE Étude de la Writers Guild of America West publié l’année dernière a révélé que si les Latinos représentaient 18,3 pour cent de la population, mais seulement 4,7 pour cent des scénaristes de longs métrages et 8,7 pour cent des scénaristes de télévision. L’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud a décrit ce manque de Latinos à la fois derrière et devant la caméra comme « un effacement » dans une étude de 2019.

Certains ont pris la défense de Miranda, soulignant qu’il travaillait depuis longtemps pour présenter diverses distributions à Broadway et à Hollywood, et que « In the Heights » célèbre les communautés latino-américaines d’une manière rarement vue au cinéma et à la télévision.