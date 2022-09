Lin-Manuel Miranda plaide pour plus d’attention à Porto Rico ravagé par l’ouragan

Le créateur de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, a déclaré vendredi que Porto Rico était toujours en mode d’urgence, sa propre famille décrivant les conditions désastreuses après l’ouragan Fiona.

“Il faisait 112 degrés hier. Près d’une semaine plus tard, ma famille à Porto Rico n’a pas encore d’eau courante ni d’électricité”, a déclaré Miranda à CNBC dans une interview au Conférence L’Attitudee à San Diego.

L’homme derrière les tubes “Hamilton”, “In the Heights” et “Encanto” a été un défenseur de l’île où il a toujours de la famille. Après l’ouragan Maria, la star de Broadway a aidé à collecter des fonds pour les arts en s’associant à American Express et en amenant “Hamilton” sur l’île.