Miranda, créatrice de la comédie musicale «Hamilton», et les légendes du rock de Seattle se réuniront pour accueillir l’événement le mercredi 16 décembre à 20h30 HE.

Ce sera la première fois que les artistes s’uniront et leur intention est d’avoir « une conversation intime sur l’inspiration, l’art et l’activisme », indique un communiqué de presse.

« J’admire depuis longtemps la musique de Pearl Jam et son engagement en faveur du plaidoyer – et leur musique a eu un impact sur moi depuis que je suis adolescente », a déclaré Miranda.

« Je ne les ai pas encore rencontrés, mais je le voulais depuis longtemps. Nous avons pensé que ce serait amusant de nous rencontrer devant nos fans, tout en sensibilisant et en augmentant les ressources pour nous assurer de sortir le vote pour le second tour des élections en Géorgie. . «

Miranda et le casting original de «Hamilton» se sont réunis pour mettre sur pied une collecte de fonds virtuelle pour le président élu Joe Biden en octobre.

L’événement de ce mois-ci sera organisé par Wayne Brady, natif de Géorgie et humoriste, selon le communiqué.

Les billets sont maintenant disponibles pour les dons à partir de 10 $, et l’ensemble de l’événement sera diffusé via la plateforme Looped. Le produit de l’événement soutiendra le Latino Victory Project, le Latino Community Fund of Georgia et la Hispanic Federation, selon le communiqué.

L’objectif est de mobiliser la communauté latino-américaine pour qu’elle vote lors du second tour des élections en Géorgie et les dons seront utilisés pour financer les services bancaires par SMS et par téléphone, les envois postaux, la prospection, les visites en bus et d’autres efforts de mobilisation des électeurs.

« La Géorgie est venue pour l’Amérique et maintenant il est temps pour l’Amérique de passer pour la Géorgie », a déclaré Eddie Vedder de Pearl Jam.

«Nous – avec des millions d’autres – sommes fans de Lin-Manuel pour son art et son activisme et nous sommes ravis de travailler ensemble pour soutenir les organisations progressistes Latino Victory Project, le Latino Community Fund of Georgia et la Hispanic Federation. Nous espérons que vous vous joindrez à nous en direct le 16 décembre pour parler de musique, d’art et d’activisme. «

Les deux tours du Sénat de la Géorgie ont lieu le 5 janvier et détermineront quel parti contrôle le Sénat.