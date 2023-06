L’impunité est le deuxième prénom de Poutine. Maintenant, il doit payer pour ses crimes | Simon Tisdall

OBien sûr, les Russes l’ont fait. Faire sauter le barrage de Nova Kakhovka dans le sud de l’Ukraine la semaine dernière est la réponse lâche de Vladimir Poutine à ce qu’il craint être le début de la contre-offensive de Kiev. Seuls les Russes avaient vraiment les moyens, le motif et l’opportunité. Seul ce régime malveillant du Kremlin infligerait délibérément des ravages humains et environnementaux à une si grande échelle.

C’est impossible à prouver à ce stade. Et, bien sûr, les odieux sycophants de Poutine ont menti à ce sujet, accusant l’auto-sabotage ukrainien. C’est ce qu’ils font, ces truands. Ils ont menti sur le missile fourni par la Russie qui a détruit le vol MH17 au-dessus du Donbass occupé en 2014. Ils ont menti sur le utilisation d’armes chimiques en Syrie. Poutine a menti de manière flagrante sur l’invasion de l’Ukrainejusqu’au moment où il l’a fait.

Depuis, Poutine, Lavrov, Medvedev, Choïgou, Peskov et le gang mentent entre leurs dents – alors même que leur « opération spéciale » absurdement néo-impériale a implosé, les soldats russes sont morts en masse, les villes ukrainiennes ont été incendiées et les rapports de crimes de guerre se sont accumulés. comme des corps torturés dans un sous-sol de Bucha. C’est pathologique. Ils mentent au monde, à leur peuple, à eux-mêmes.

Où est la fureur internationale contre Kakhovka ? La condamnation des dirigeants américains et européens semble presque routinière, laissant ouverte la question de savoir qui est responsable. Les médias occidentaux ont poliment répété les mensonges russes, donnant du temps et de la crédibilité à la désinformation du Kremlin, comme si un faux équilibre éditorial comptait plus que le meurtre d’État.

Attendez une enquête indépendante pour établir les faits et vous attendrez longtemps. La Russie contrôle l’accès au barrage et ne laisse personne s’approcher. Il est peu probable que les messages WhatsApp de Poutine soient mis à la disposition du public. Pendant ce temps, Volodymyr Zelenskiy se plaint que la réponse d’urgence de l’ONU et de la Croix-Rouge est timide et manque d’urgence.

Est-ce que cela se cache derrière une absence de preuves immédiatement concluantes, cette réticence à mentir, à appeler sans équivoque la Russie – et à imposer des conséquences significatives – le résultat de la fatigue de la guerre ? Il semble que les dirigeants occidentaux ne soient capables que d’un haussement d’épaules fatigué et découragé. Ou peut-être se sentent-ils impuissants. Si c’est le cas, c’est de leur faute. Par excès de prudence et de retard, ils se sont émasculés.

Depuis le début de cette guerre, le Français Emmanuel Macron et l’Allemand Olaf Scholz, entre autres, ont nié la véritable nature du monstre du Kremlin. Même maintenant, ils prétendent toujours qu’il existe une issue confortable, conventionnelle et diplomatique, un moyen de raisonner avec la déraison. La peur d’une guerre plus large les paralyse, même lorsqu’ils sont confrontés aux crimes les plus terribles.

Trop de dirigeants dans le monde refusent d’accepter que Poutine ait franchi la plupart (mais pas encore toutes) des lignes rouges ; n’a jamais respecté les normes militaires, juridiques et humanitaires ; et a jeté la Russie au-delà de la pâleur. Son régime hors-la-loi n’a pas seulement l’intention de subjuguer un voisin par la force. Il déchire les fondements de la sécurité mondiale.

Joe Biden et Rishi Sunak ont ​​tenu une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche à Washington la semaine dernière. Photographie : Kevin Dietsch/Getty Images

Qu’est-ce que Joe Biden et Rishi Sunak, évitant joyeusement la guerre à Washington la semaine dernière, et les politiciens complaisants d’Europe, envisageant la longue pause estivale, pensent vraiment qu’il va se passer ensuite ? Incontrôlé et impuni pour sa dernière abomination, Poutine – si la contre-offensive de Kiev se passe bien – peut, en désespoir de cause ou par pur sang-froid, monter à nouveau la barre.

Peut-être que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe sera la prochaine à être démolie. La perspective de terroriser l’Europe avec un deuxième Tchernobyl amuse sans doute le dirigeant russe. Ou peut-être qu’il utilisera armes chimiques ou biologiques contre l’avancée des troupes ukrainiennes – puis le nier instantanément, naturellement. À l’heure actuelle, l’impunité est le deuxième prénom de Poutine.

Mettez de côté pour un moment l’agonie de l’Ukraine après 2014. Le comportement violent, déstabilisateur et prédateur de la Russie en Géorgie, en Tchétchénie, au Kosovo et dans les Balkans, en Moldavie, dans les républiques baltes, en Syrie, en Libye et au Sahel suit un schéma agressif établi par Poutine depuis 2000. Il comprend des efforts concertés pour diviser les démocraties européennes, renforcer les régimes autoritaires régimes tels que l’Iran et manipuler les élections américaines.

Réveille-toi, Jo ! Le criminel de guerre Poutine est l’ennemi le plus dangereux et le plus implacable de l’Amérique, un ennemi de tous les principes et valeurs défendus par le président américain. Et le monstre pense pouvoir continuer indéfiniment. S’exprimant à Varsovie l’année dernière, Biden a laissé échapper ses véritables sentiments. Poutine était un « boucher », a-t-il dit. « Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. »

Un changement de régime à Moscou n’est pas quelque chose que l’Occident peut offrir, bien qu’il puisse le souhaiter ardemment. Mais Biden ne devrait pas réprimer sa répulsion instinctive et justifiée face à la barbarie moderne. Plus est en jeu que la liberté de l’Ukraine. En grande partie grâce à Poutine et à son partenaire chinois cynique, Xi Jinping, « l’ordre international fondé sur des règles » qui maintient les choses ensemble depuis 1945 est visiblement en train de s’effondrer.

Le droit international est régulièrement mis à néant de la mer de Chine méridionale au nord de l’Arctique. La cour pénale internationale et la cour mondiale grondent édentée. Le Conseil de sécurité de l’ONU est pris en otage par Moscou et Pékin. Les droits de l’homme universels et les traités contraignants sont partout ignorés. Partout aussi, les pauvres, les très jeunes, les migrants et les dissidents en paient le prix. L’impunité « d’homme fort » à la Poutine est toxique et contagieuse.

En bafouant le droit international en Irak, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont accéléré ce changement. Eux aussi ont rompu avec le consensus d’après-guerre garanti par l’ONU sur l’agression non autorisée. Pourtant, même alors, des filets de sécurité sont restés en place. L’ordre fondé sur des règles offrait un terrain central géopolitique convenu et relativement sûr. Maintenant, après l’Ukraine, il semble que le centre ne puisse pas tenir.

Il est clair depuis un moment que, qu’on le veuille ou non, Biden et les alliés de l’OTAN – ils se rencontreront le mois prochain en Lituanie – doivent enfin tracer une ligne. Un règlement de compte avec la Russie est en retard. L’explosion du barrage de Kakhovka n’est peut-être pas tout à fait ce moment déclencheur. Mais il arrive, car le monstre du Kremlin ne s’arrêtera pas – pourtant il doit l’être avant de faire exploser le monde.