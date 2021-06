L’imprudence impardonnable du gouvernement a conduit à une vague de «variante Johnson», selon le parti travailliste

L' »imprudence impardonnable » du gouvernement avec son approche des frontières britanniques pendant la pandémie est responsable de l’augmentation de la variante identifiée pour la première fois en Inde et du retard dans la levée des restrictions de Covid, a déclaré le parti travailliste.

Qualifiant la variante Delta de « variante Johnson », le ministre de l’Intérieur fantôme a déclaré que la « négligence et l’incompétence » de Boris Johnson avaient laissé le pays confronté à « des semaines de plus de restrictions – et encore plus d’incertitude » lors d’un discours prononcé mardi.

Les remarques de Nick Thomas-Symonds sont intervenues après que le Premier ministre a annoncé sa décision de reporter la quatrième étape de la feuille de route hors du verrouillage jusqu’au 19 juillet après une récente augmentation des infections et des inquiétudes quant à la transmissibilité de la variante Delta.

Prononçant un verdict cinglant sur la politique frontalière du gouvernement, le chef du parti travailliste a déclaré que les ministres avaient commis de «graves erreurs» et a critiqué «l’imprudence impardonnable des conservateurs concernant nos protections frontalières».

Se référant à la décision de reporter l’assouplissement des restrictions Covid restantes, M. Thomas-Symonds a déclaré: « Ce retard se produit parce qu’une nouvelle variante identifiée pour la première fois à l’étranger a été autorisée à s’installer dans ce pays.

« Il y a une raison et une seule raison pour laquelle cela s’est produit : des mesures frontalières laxistes des ministres conservateurs ».

Il a ajouté : « Ils ont permis à la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, de s’implanter ici. Appelons-le comme il est — mettons le blâme là où il devrait se trouver. Dans ce pays, c’est la variante Johnson.

« La négligence et l’incompétence du Premier ministre, son refus de prendre des décisions difficiles ont laissé la Grande-Bretagne confrontée à des semaines supplémentaires de restrictions – et encore plus d’incertitude. »

«C’est une métaphore limpide de la façon dont Boris Johnson et son gouvernement travaillent : ils passent tellement de temps à se poser et à poser pour être durs aux frontières, mais quand il s’agissait de protéger notre pays et les variantes, ils ont échoué. «

Citant les exemples de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande – les deux pays ont effectivement appliqué une politique de fermeture des frontières depuis le début de la pandémie – M. Thomas-Symonds a déclaré : « Nous sommes un pays insulaire… nos protections frontalières auraient dû être l’une de nos forces naturelles. Au lieu de cela, cela a été l’une de nos plus grandes faiblesses.

Lors de son discours, M. Thomas-Symonds a également insisté sur le fait que les ministres doivent faire « tout leur possible pour éviter un nouveau retard » de l’assouplissement des restrictions Covid restantes – désormais prévu pour le 19 juillet.

Il a déclaré que cela devait inclure la suppression de la « liste orange » pour clarifier le système de sentiers et garantir que les passagers de différentes catégories de pays ne se mélangent pas avec d’autres dans les terminaux des aéroports et ne risquent pas la transmission du virus.

Répondant aux questions des journalistes, le ministre de l’Intérieur fantôme a également suggéré que des vacances à l’étranger seraient peu probables cet été.

« J’aime tout le monde veut voir les voyages internationaux revenir le plus tôt possible, mais si vous me posez la question dès aujourd’hui, est-ce que je pense que les vacances d’été sont probables, alors je pense que la réponse doit être non », il a dit.

«Mais si nous voulons allonger cette liste verte, ce qui est fermement ce que je pense que nous devons faire, alors nous devons avoir ces mesures en place. Nous devons déplacer ces pays de la liste orange vers la liste rouge. »