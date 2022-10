L’imprimante 3D Anycubic Photon M3 Premium crée des modèles incroyablement détaillés avec son écran 8K

Que ce passe-t-il Anycubic, une marque populaire d’imprimantes 3D, a annoncé la Photon M3 Premium, une nouvelle imprimante dotée d’un écran 8K. Pourquoi est-ce important Cette imprimante 3D est équipée d’un écran 8K et peut produire des modèles incroyablement détaillés. Et après L’Anycubic Photon M3 Premium sera disponible en précommande le 29 octobre pour 619 $, avec un prix de détail complet de 639 $ à suivre.

La popularité de Imprimantes 3D continue d’augmenter, apportant plus de concurrence sur le marché, les prix diminuant à mesure que le calibre augmente. Cette tendance se poursuit avec l’Anycubic Photon M3 Premium, une imprimante de haute qualité qui apporte un écran 8K à vos projets d’impression 3D. Étant donné que l’écran 8K a une densité de pixels si élevée, les détails de votre modèle devraient être mieux définis sans ce bord carré qui peut se produire sur les imprimantes 3D à faible densité.

Le Photon M3 Premium utilise un nouveau système d’éclairage, Anycubic LighTurbo 2.0, qui fournit des résultats plus cohérents que les modèles d’imprimantes précédents. Le volume d’impression maximum atteint 6,7 L, et cette plus grande capacité laisse plus d’espace pour vos créations sans sacrifier la précision. Il dispose également de tiges filetées à double vis à billes, qui minimisent la résistance au levage de la plate-forme et augmentent la vitesse d’impression.

Le M3 Premium comprend également deux filtres qui devraient aider à éliminer les odeurs souvent associées à l’impression 3D et une plaque de construction gravée au laser censée offrir un meilleur achat pour empêcher vos modèles de se détacher.

L’imprimante 3D Anycubic Photon M3 Premium sortira le 1er novembre pour 619 $ chez . C’est un rabais de 20 $ sur le prix régulier. Vous pouvez également acheter cette imprimante chez , , et .