L’impressionnante charge rapide de 200 W de Xiaomi pourrait devenir réalité

Vous vous souvenez de l’impressionnant « flex » de charge de Xiaomi depuis l’annonce de la gamme Mi 11 en mai ? Xiaomi a présenté un Mi 11 Pro chargeant à 200 W et passant de 0 à 100 % en seulement 15 minutes. Nous n’entrerons pas dans le débat pour savoir si ce type de vitesse de charge est utile ou au-delà du point de rendement décroissant. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur le fait qu’il s’agissait sans aucun doute d’un grand coup de relations publiques, Xiaomi prétendant même avoir battu quelques records du monde dans le processus. Xiaomi a appelé la technologie Xiaomi HyperCharge et il n’a pas fallu longtemps pour que certains détails supplémentaires entourant le tout soient également révélés, comme le fait que le Mi 11 Pro utilisé dans la démo avait une batterie personnalisée de 4 000 mAh, au lieu de son 5 000 mAh typiques et 800 cycles de charge, cette batterie a perdu 20% de sa capacité. Ce qui, certes, sonne mal, mais est en fait meilleur que les exigences officielles chinoises de 60% de capacité de batterie conservée après 400 charges. Mais, on s’éloigne.

Test Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi HyperCharge

Le consensus général après que la poussière se soit dissipée était que, pour une raison ou une autre, la technologie de charge de 200 W n’arriverait pas de sitôt sur les appareils des utilisateurs finaux. Eh bien, il s’avère que cela ne raconte pas toute l’histoire et que la charge de 200 W est peut-être plus proche que vous ne le pensez.

Il s’avère que la société à l’origine de la technologie de charge 200 W s’appelle NuVolta Technologies – un acteur majeur dans la conception de la charge et l’espace silicium. Selon un nouveau rapport, la société a récemment lancé une deuxième génération de sa puce à charge rapide pour pompe. Le même derrière Xiaomi HyperCharge. Apparemment, la NuVolta NU2205 est la puce de charge la plus rapide avec la puissance de sortie la plus élevée de l’industrie, capable d’atteindre 100 W. C’est également la seule puce chinoise qui prend en charge l’architecture de charge rapide de pompe à double cellule 4:2, c’est ainsi que le total commutatif de 200 W est atteint sur une batterie segmentée.





Charge monopuce 100W

Clairement, le NU2205 est actuellement une offre unique sur le marché. NuVolta Technologies est particulièrement fière d’avoir réussi à briser le monopole des entreprises étrangères dans le domaine de la recharge rapide à double cellule. Mieux encore, cela pourrait être une excellente nouvelle pour bien plus que Xiaomi et ses appareils. Bien que Xiaomi soit encore probablement le premier à mettre la technologie dans un téléphone de production, si nous lisons correctement la pièce, il semble que le NU2205 pourrait également être largement proposé et vendu à d’autres fabricants. Des temps passionnants à venir à coup sûr!

Source (en chinois) | Passant par