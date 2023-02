L’impressionnant nouvel aspirateur sans fil Eufy Mach V1 Ultra est doté d’un balai à vapeur intégré (pratique)

Dyson a tendance à être la marque que vous associez aux conceptions et concepts d’aspirateurs de pointe, mais avec l’arrivée de la nouvelle gamme Mach de “produits de nettoyage haut de gamme”, Eufy – la marque domestique de l’empire d’accessoires Anker – fait son préférable d’injecter un peu d’innovation dans ce marché concurrentiel. L’Eufy Mach V1 Ultra est à la fois un aspirateur-balai sans fil haute puissance et un balai vapeur, le tout intégré dans une seule unité. Disponible dès maintenant aux États-Unis dans le cadre du programme Try Now, Buy Later d’Anker sur eufy.com, Anker indique qu’il sera disponible à l’achat au détail le 15 mars sur son site Web, Amazon et Best Buy pour 700 $.

J’ai eu la chance de tester le V1 Ultra, et c’est certainement une expérience intéressante de l’utiliser. Bien qu’il ressemble à un aspirateur-balai sans fil élégant et robuste, il y a un rouleau intégré dans la base de l’aspirateur et un réservoir amovible que vous remplissez d’eau dans la section médiane de l’aspirateur. Un deuxième compartiment plus petit stocke le liquide de nettoyage.

Vous pouvez utiliser le V1 Ultra comme aspirateur ou le mettre en mode vadrouille à vapeur. Anker dit que sa technologie SteamWave fonctionne en “dissolvant d’abord la tache, puis en aspirant et en nettoyant la surface”, la vapeur étant continuellement libérée à une température plus élevée de 230 degrés Fahrenheit (110C) “afin d’éliminer la saleté et les bactéries”.

Le V1 Ultra utilise quelque chose appelé Désinfection à l’ozone Eco-Clean pour désinfecter non seulement votre sol, mais aussi l’aspirateur lui-même, qui dispose d’un mode autonettoyant. Je pouvais dire que la vadrouille fonctionnait parce qu’un réservoir séparé près de la base se remplit de l’humidité qui a été aspirée lorsque vous nettoyez le sol. Une fois que vous avez fini de nettoyer, vous videz l’eau de ce réservoir et – dans mon cas – elle est ressortie assez sale après avoir absorbé de la crasse de mes sols.

David Carnoy/CNET



Avec ses trois compartiments et un filtre, le V1 Ultra demande plus d’attention que votre aspirateur typique après l’avoir utilisé. Mais cela prend un peu moins de temps que de devoir rincer une vadrouille après l’avoir utilisée et vous n’avez pas à vous soucier de l’humidité de votre vadrouille et de la quantité de liquide de nettoyage que vous devez mélanger (tout se fait automatiquement) .

La durée de vie de la batterie est bonne pour un aspirateur-balai sans fil – elle peut durer jusqu’à 82 minutes sur une seule charge, après quoi vous la déposez dans sa station de charge de base. Le V1 Ultra pèse environ 12,5 livres (5,7 kg) et une puissance d’aspiration relativement élevée de 16 800 Pa (unités de pression Pascal). J’ai trouvé que c’était assez calme; Anker dit qu’il est livré avec “une technologie de suppression du bruit à trois couches qui garantit que les niveaux de bruit restent inférieurs à 65 dB, à peu près au même niveau qu’un lave-vaisselle”. Mon chien s’est à peine intéressé alors que je passais l’aspirateur près de lui.

David Carnoy/CNET



L’une des questions que j’avais était de savoir si vous pouviez l’utiliser pour nettoyer les tapis. La réponse courte que j’ai obtenue d’Anker est que ce n’est pas vraiment fait pour ça mais vous pouvez l’utiliser sur un tapis fin, mais rien de trop moelleux. Je l’ai essayé sur un tapis à poils courts et il a semblé le nettoyer assez bien, mais lorsque j’ai vidé l’humidité qui a été aspirée, des détritus assortis ont été ajoutés au mélange et les choses avaient l’air un peu désagréables. Ah, les joies du nettoyage high-tech.

Notez qu’Anker publiera également un modèle abaisseur, le V1, qui n’inclut pas la fonctionnalité de vadrouille à vapeur. Ce modèle sera également disponible le 15 mars pour 600 $.