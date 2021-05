L’impressionnant Filippo Ganna remporte le contre-la-montre avec style

L’Italien Filippo Ganna a réalisé une performance époustouflante en tête de la feuille de temps après le contre-la-montre d’ouverture du Giro d’Italia 2021 samedi. Le joueur de 24 ans a prospéré au soleil à Turin alors qu’il se hissait au sommet du classement de manière très impressionnante. Ganna débordait de confiance et a pris d’assaut la maison avec Edoardo Affini en deuxième. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) était la vedette du spectacle lors de la première journée du Giro d’Italia 2021 alors que l’Italien faisait preuve de sa classe pour mener le classement d’ouverture. Le joueur de 24 ans est rentré chez lui en un temps de 8’47 « pour prendre la Maglia Rosa avec style devant Edoardo Affini et Tobias Foss (tous deux Jumbo Visma). Ganna ne serait pas démentie après avoir usurpé la marque d’Affini de façon fulgurante devant les spectateurs de Turin, Luis Leon Sanchez a enregistré le temps le plus lent de la journée après une explosion de roue arrière et un changement de vélo de route.

C’est Victor Campenaerts de Qhubeka Assos qui a été le premier à passer n’importe quel temps dans le hotseat, après avoir battu les chronos des deux coureurs qui ont commencé le parcours juste avant lui. Néanmoins, ce fut une sous-performance pour le Belge – et il fut rapidement détrôné par Jonathan Castroviejo d’Ineos Grenadiers, l’ex-champion national espagnol.

Tobias Foss, le jeune espoir norvégien a été le prochain grand moment de la journée à exactement 9’00 « – et il a occupé la première place du classement provisoire jusqu’à ce qu’Affini arrive et devienne le premier coureur à passer sous les neuf minutes.

Une grande surprise a été le résultat décevant de Remi Cavgagna (Deceuninck QuickStep) qui n’a pas pu battre le temps de Foss et est finalement reparti avec la cinquième place de l’étape derrière son coéquipier Joao Almeida.

Et puis, bien sûr, est venu Ganna. Il a battu le temps d’Affini – qui avait duré environ une heure – et a remporté la victoire d’étape, ainsi que le premier maillot rose de 2021. Il devient le premier coureur à remporter la victoire dans les premières étapes consécutives du Giro depuis Francesco Moser dans les années 1980. .

L’Italien Filippo Ganna, coureur de l’équipe Ineos, participe à la première étape du Giro d’Italia 2021, un contre-la-montre individuel de 8,6 km le 8 mai 2021 à Turin

L’Italien Filippo Ganna, coureur de l’équipe Ineos, participe à la première étape du Giro d’Italia 2021, un contre-la-montre individuel de 8,6 km le 8 mai 2021 à Turin

GROUPE DE FAVORIS

Le meilleur des hommes du GC était Almeida, qui décrochait la quatrième place de l’étape devant ses deux coéquipiers, Remco Evenepoel (7e) et Cavagna (4e). Après les coureurs Deceuninck, c’est Aleksandr Vlasov d’Astana qui a réalisé la meilleure performance, en 24 secondes sur Ganna, avec Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) encore 11 secondes en retard.

Simon Yates (Team BikeExchange), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Hugh Carthy (EF Education Nippo), George Bennett (Jumbo Visma), Pello Bilbao (Bahreïn Victorious) et Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) ont tous terminé à trois secondes d’intervalle. .

Les plus gros perdants du classement général ont été Dan Martin (Israel StartUp Nation), qui a perdu 57 secondes contre Ganna et 19 « contre le meilleur de ce groupe de prétendants au classement général, et Emmanuel Buchmann (Bora Hansgrohe), qui a été une seconde plus rapide. que Martin.

Action de CYCLING World Tour GIRO D’ITALIA Étape 2 – Stupinigi – Novar sera en direct sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 16h00 (16h00 IST) le dimanche 9 mai 2021, également diffusé sur Discovery +.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici