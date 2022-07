L’impressionnant concept Hyundai RN22e présente le potentiel Ioniq 6 N EV

Après avoir relâché le tous les détails de son Ioniq 6 berline électrique, Hyundai n’a pas perdu de temps pour dévoiler le nouveau concept RN22e lors de son événement N Day jeudi, en avant-première à quoi pourrait ressembler une future Ioniq 6 N. Hyundai décrit le RN22e comme un concept de laboratoire roulant, avec sa conception et son ingénierie destinées à influencer directement les futurs véhicules électriques de production.

Le RN22e utilise la même batterie de 77,4 kilowattheures que la norme Ionique 6mais ses deux moteurs ont été boostés pour produire 577 chevaux et 546 lb-pi de couple, des augmentations de 257 ch et 100 lb-pi par rapport à l’Ioniq 6. (Ce chiffre correspond également la Kia EV6 GT.) Hyundai ne donne aucun chiffre d’accélération, mais la RN22e a une vitesse de pointe de plus de 155 mph. Il a également la même capacité de charge rapide que l’Ioniq 6 normal, avec la possibilité de passer de 10 % à 80 % de charge en moins de 18 minutes.

Hyundai affirme que la RN22e a été conçue pour maximiser les trois piliers de performance de la marque N : coquin de coin, voiture de sport de tous les jours et capacité de piste de course. Pour atteindre le premier point, la RN22e dispose d’un différentiel électronique à glissement limité, d’un système de vectorisation de couple à double embrayage et de la possibilité de sélectionner à la volée la quantité de couple envoyée aux roues avant et arrière. Il utilise également un certain nombre de pièces imprimées en 3D qui réduisent le poids et augmentent la rigidité. Pour une capacité de piste améliorée, le RN22 est équipé d’étriers de frein à quatre pistons avec de grands disques de 15,7 pouces, et Hyundai utilise le RN22e pour développer des systèmes de freinage régénératif qui ont amélioré le contrôle du lacet. L’une des caractéristiques des modèles N existants de Hyundai a été le caractère sonore et viscéral, et cela n’est pas perdu avec le RN22e. Il a des générateurs de bruit spécifiques à N à l’intérieur et à l’extérieur, et quelque chose appelé N e-shift fournit une sensation de changement de vitesse et des vibrations.

Hyundai



Le RN22e ressemble à une version de voiture de course sauvage de l’Ioniq 6, mais il est facile de voir comment le design pourrait être traduit en une voiture de série. Dans l’ensemble, le RN22e est plus long de 2,4 pouces et plus large de 5,7 pouces que l’Ioniq 6 standard, les ailes plus larges ayant de grandes prises d’air sur les bords des portes. Les phares sont plus minces, il y a un grand évent dans le capot et le pare-chocs avant a une calandre massive et des prises supplémentaires. À l’arrière, la RN22e a un diffuseur saillant plus grand, une aile énorme et des sections ouvertes derrière les roues arrière. D’autres nouveaux détails incluent la peinture bleue signature de la marque N dans une finition mate avec une bande centrale cool, des roues de 21 pouces avec des pneus Michelin Pilot Sport 4S et des rétroviseurs latéraux de style course.

Le RN22e n’est peut-être qu’un concept pour le moment, mais il subira de nombreux tests sur route et sur piste pour aider Hyundai à développer les futurs produits N. Hyundai a également annoncé officiellement la production de la Ioniq 5 N, qui sera la première voiture de performance électrique de la marque disponible pour la consommation publique lors de sa mise en vente en 2023.