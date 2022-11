L’impressionnant art à la craie de cette femme laisse Internet impressionné

Nous rencontrons souvent diverses œuvres d’art sur les réseaux sociaux. Des pinceaux aux crayons, les artistes utilisent divers outils pour donner à leurs chefs-d’œuvre une coupe au-dessus du reste. Cependant, êtes-vous tombé sur un dessin réalisé à la craie ? Récemment, une vidéo de l’art de la craie d’une femme a conquis le cœur des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

“Il est difficile d’imaginer que l’on puisse utiliser de la craie pour dessiner cela magnifiquement”, la vidéo d’une minute partagée sur Twitter montre la femme en train de dessiner un portrait sur un tableau vert mural. Elle dessine d’abord le contour d’une femme tenant un parapluie. Ensuite, elle dessine également la silhouette d’un homme tenant un parapluie. Enfin, elle dessine le paysage qui les entoure. La meilleure partie du dessin est que les zones qui n’utilisent pas de craie sont ce qui le définit. La vidéo avait même des graphiques animés vers la fin pour donner au dessin une touche réaliste.

Top showsha vidéo

La vidéo virale, qui a été publiée le 4 novembre, a jusqu’à présent recueilli plus de 15 000 vues et plus de 42 000 j’aime sur Twitter. Les gens ont tous fait l’éloge de l’artiste dans la section des commentaires de la vidéo car ils ne pouvaient pas croire qu’il s’agissait d’un art à la craie.

En tant que personne qui n’a aucune capacité artistique, les personnes qui savent dessiner sont comme des magiciens. —Tim McCumber (@timmccumber) 4 novembre 2022

Un utilisateur a jailli: “En tant que personne qui n’a aucune capacité artistique, les personnes qui savent dessiner sont comme des magiciens.”

Belle. La craie est un médium incroyable avec lequel travailler. J’avais un enseignant qui avait toujours un tableau avec quelque chose de beau lié à ce que nous apprenions. Elle n’était pas professeur d’art. Elle a enseigné l’anglais et mon imagination s’est déchaînée en me demandant quel était le prochain livre. — Jeanne (@Joanne27110834) 4 novembre 2022

Un autre utilisateur a fait remarquer: «Magnifique. La craie est un médium incroyable avec lequel travailler. J’avais un enseignant qui avait toujours un tableau avec quelque chose de beau lié à ce que nous apprenions. Elle n’était pas professeur d’art. Elle a enseigné l’anglais et mon imagination s’est déchaînée en me demandant quel livre allait suivre.

Je pense que c’est aussi un exemple d’illusion Craik-O’Brien-Cornsweet : le profil de l’intensité de la craie autour des bords rend les silhouettes plus sombres qu’elles ne le sont réellement (voir par exemple cette ancienne référence pour d’autres exemples de l’illusion utilisée dans l’art https://t.co/DKO0uIKMEM). pic.twitter.com/AMNweyvEoa – Andrea Perna (@_A_Perna_) 4 novembre 2022

“Je pense que c’est aussi un exemple de l’illusion Craik-O’Brien-Cornsweet : le profil d’intensité de la craie autour des bords rend les silhouettes plus sombres qu’elles ne le sont réellement”, a commenté un troisième utilisateur.

Que pensez-vous de cet art viral à la craie ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici