L’impression précise de ce comédien sur la célébration d’un objectif au ralenti est virale

Au fil des années, le football a été le théâtre d’incroyables célébrations de buts. De Siuuu de Cristiano Ronaldo à l’archer d’Edinson Cavani, les célébrations de buts font partie intégrante de ce qui rend ce match si spécial. Pour preuve, l’impression au ralenti d’un comédien d’une célébration d’un but de football a attiré l’attention des médias sociaux.

Le comédien britannique Karl Porter jouait un concert de comédie à Up The Creek à Greenwich à Londres lorsqu’il a annoncé au public qu’il pouvait faire une « célébration d’un but au ralenti ». Sa brillante démonstration de la façon dont un footballeur marque un but et se lance dans une fête endiablée est devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo désormais virale, M. Porter a commencé à imiter un footballeur courant sur le terrain, les yeux rivés sur le ballon, le tout au ralenti. Dès qu’il atteint le ballon imaginaire, il se relève comme pour le frapper de la tête dans le but. Il attend et confirme qu’il a bien marqué avant de passer en mode célébration. Il y eut des rires dans la salle alors qu’il écarquilla les yeux avant de célébrer avec une fausse glissade du genou et de remercier Dieu pour son succès.

La légende de la vidéo disait : « Au bord du ruisseau, j’adore la célébration des buts au ralenti. »

Regardez la vidéo ici :

Postée il y a 3 jours, la vidéo cumule près de 35 millions de vues sur Instagram avec plusieurs commentaires.

En commentant la vidéo, un utilisateur a écrit sur Instagram : « C’était incroyable. »

« Ce sourire après le but m’a fait rire encore et encore », a écrit un autre utilisateur.

« C’est génial, putain », a commenté le troisième utilisateur.

« Vous n’avez pas besoin d’un programme complet, une seule compétence doit payer toutes vos factures », a commenté le quatrième utilisateur.

« La meilleure chose sur Internet », a commenté le cinquième utilisateur.