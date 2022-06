L’impression HD du film de Varun Dhawan-Kiara Advani a fuité sur Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla

Anil Kapoor, Neetu Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani vedette dramatique JugJugg Jeeyo a été divulgué en ligne et le film est disponible en Full HD, qualité 1080p sur divers sites de torrents comme Tamilrockers, Filmyzilla, Movierulz et autres. La version piratée du film a fui quelques heures après la sortie en salles du film.

JugJugg Jeeyo est devenu la dernière victime du piratage car le film est disponible en téléchargement à partir de sites tristement célèbres tels que Tamilrockers, Telegram, Movierulz, Filmyzilla, Filmywap, 123movies, 123movierulz et d’autres sites Web torrent. La vedette de Varun Dhawan n’est pas le premier film à avoir été divulgué sur des sites aussi infâmes. Récemment, Vikram, le dernier blockbuster de Kamal Haasan, Sarkaru Vaari Paata de Mahesh Babu, Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan, RRR de Ram Charan-Jr NTR, Yash’ KGF Chapter 2, Thalapathy Vijay’s Beast, Radhe Shyam de Prabhas et Valimai d’Ajith Kumar ont également été un cible des sites torrent.

JugJugg Jeeyo a ouvert ses portes ce vendredi avec des critiques élogieuses de la part des critiques. Même les masses ont parlé du film et ont partagé leurs points de vue sur les réseaux sociaux. Le film a fait l’objet d’une promotion rigoureuse et le crochet de Nach Punjaabban est devenu une rage sur les réseaux sociaux.

Dirigée par le réalisateur de Good Newwz Raj Mehta, l’animatrice Maniesh Paul sera également à l’affiche du film avec YouTuber et l’influenceuse Prajakta Koli faisant ses débuts à Bollywood avec JugJugg Jeeyo. La star de la télé-réalité Varun Sood fera également une apparition dans le film. Le film est produit par les studios Dharma Productions de Karan Johar et Viacom18.

Ce film est la première sortie en salles de Varun Dhawan après la pandémie. Sa dernière sortie était Coolie No 1 en 2020, et il a rencontré des réponses négatives de la part des critiques et des masses. De l’autre côté, le dernier album de Kiara Advani, Bhool Bhulaiyaa 2, est devenu le plus gros succès de l’année.

(Remarque : l’ADN ne favorise pas le piratage. Nous demandons à chacun de ne pas regarder de films/émissions de télévision piratés)