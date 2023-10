L’impression du journal Journal-News affectée par une panne technique chez un fournisseur d’impression

En raison de problèmes importants avec notre imprimeur, le journal Journal-News n’a pas pu être imprimé et distribué le mercredi 18 octobre. L’ePaper numérique est disponible en ligne pour les lecteurs.

Les problèmes à l’imprimerie étaient importants et ont touché plusieurs autres journaux, dont plusieurs publications de Gannett et le New York Times.

Les utilisateurs peuvent accéder à l’ePaper avec le lien ci-dessous :

Journal-Actualités