L’impression bizarre de Biden du chef d’orchestre d’Amtrak disant «Joey, bébé! moquée en ligne

L’impression bizarre de JOE Biden d’un chef d’orchestre d’Amtrak qui comprenait une imitation de lui le saluant avec « Joey, bébé! » a chatouillé Internet.

Le président a fait cette imitation hilarante en se rappelant aujourd’hui que le personnel à bord d’un train était comme une famille alors qu’il rentrait de Washington DC à Wilmington, dans le Delaware.

Joe Biden imite un accent italien puis tire sur sa joue Crédit: Twitter / The Recount

Il a ensuite élevé la voix et s’exclame « Hey Joey » Crédit: Twitter / The Recount

En tant que sénateur américain, Biden faisait partie des trains Amtrak entre son domicile et la capitale, lorsque le Sénat était en session.

Il a continué à monter sur Amtrak en tant que vice-président et a été surnommé «Amtrak Joe».

Mais avec un voyage en train présidentiel difficile en raison de problèmes de sécurité, Biden s’est plutôt envolé pour Philadelphie pour la 50e célébration d’Amtrak dans sa gare très fréquentée de la 30e rue.

Le président amoureux des trains se souvient avoir voyagé en train pendant que le vice-président des services secrets le protégeait et a rappelé un conducteur tout en imitant son accent italien

Arborant une casquette Amtrak, Biden a déclaré: « Je montais dans le train et Angelo Negri s’est levé et a dit ‘Joey Baby!’ Et attrapa ma joue et commença à la serrer comme il le faisait toujours.

« Je pensais qu’il allait se faire tirer dessus – je suis sérieux. Et j’ai dit » non, non, c’est un ami « .

«Et il a dit:« Joey, quel est le problème – un million deux cent mille miles sur l’Air Force »« Un, savez-vous combien de miles vous avez parcouru sur Amtrak?

Biden a poursuivi: « J’ai dit » non Angelo, je ne sais pas « et il m’a donné un calcul et il a dit » vous avez parcouru 1515 millions de miles sur Amtrak « et le fait est que je prendrais la parole d’Angelo plutôt que ce que l’article dit. »

Il a ensuite rendu hommage au personnel du train et a déclaré qu’il les considérait comme de la famille, les invitant même à des fêtes de Noël et d’été chez lui.

Mais l’impression avec son imitation à l’accent italien et son tiraillement sur la joue a été moquée et également appréciée en ligne.

L’un d’eux a dit: « Il m’a tué avec ce ‘Joey, bébé !!’ ligne.

« OMG! Notre président est mignon et aime une bonne histoire avec des accents horribles.

« Quelqu’un dira qu’il s’est moqué des Italiens, mais il ne l’a pas fait. Il était loin d’être proche. »

Un autre a ajouté: « Mon Dieu, vous êtes d’accord pour que le leader du monde libre soit considéré comme » mignon « ? »

Pendant ce temps, un autre a exhorté le talent d’usurpation d’identité du président, écrivant: « Plus d’accent italien biden plz. »

L’un des nombreux à trouver l’impression hilarante et attachante Crédit: Twitter / The Recount

Le président s’exprimait alors qu’Amtrak célébrait son 50e anniversaire et après avoir grillé ses 100 premiers jours au pouvoir Crédit: Twitter / The Recount

D’autres voulaient que Biden fasse plus d’usurpations d’identité Crédit: Twitter / The Recount

L’apparition de Biden à Philadelphie, sa troisième visite en Pennsylvanie alors qu’il était en fonction, intervient alors qu’il marque ses 100 premiers jours en tant que président.

Il fait également suite à son discours au Congrès mercredi, lorsqu’il a présenté son plan d’emplois et d’infrastructure de 2,3 billions de dollars.

Biden doit consacrer 621 milliards de dollars à l’amélioration des routes, des ponts, des transports en commun et d’autres infrastructures de transport.

Sur ce montant, 80 milliards de dollars serviraient à réduire l’arriéré de réparation d’Amtrak, à améliorer le service le long du corridor nord-est et à étendre le service à travers les États-Unis.

Biden a déclaré qu’il s’agissait d’un élément essentiel de l’économie américaine.

Le président Joe Biden a participé à un événement pour marquer le 50e anniversaire d’Amtrak à 30th Street Station à Philadelphie Crédit: Reuters