L’impression 3D pourrait recréer les marbres d’Elgin en Grèce

Le Parthénon, conçu il y a environ 2 500 ans par le sculpteur Phidias, était la quintessence de l’architecture hellénique : des lignes parfaites, de hautes colonnes doriques le long des côtés et des frises en haut et bas relief qui transmettent une procession panathénaïque, une ancienne fête grecque pour célébrer la ville. déesse patronne, Athéna, ainsi que quatre colonnes ioniques soutenant le toit de l’opisthodomos, l’arrière-salle du temple.

Pendant 1 000 ans, le temple est resté plus ou moins intact. Lorsque le christianisme a pris pied dans la partie orientale de l’Empire romain, le Parthénon est devenu l’église de la Parthenos Maria (Vierge Marie), puis une mosquée et enfin un dépôt de poudre à canon turc.

En 1687, lors d’un siège par les Vénitiens, les munitions explosèrent, tuant des centaines de personnes, arrachant le toit de l’édifice et brisant 28 colonnes, des parties de la frise et les pièces intérieures. Pendant le siècle suivant environ, les décombres ont fourni des seuils et des pierres de foyer pour la population locale et du mortier pour le bâtiment, tandis que la garnison turque a utilisé les personnages sculptés pour s’entraîner à la cible. Au moment où Lord Elgin a pris son poste diplomatique à Constantinople, environ 40 % de la décoration sculpturale originale du temple avaient été détruits.

Une licence vaguement formulée des Ottomans autorisait les hommes de Lord Elgin à enlever « quelques morceaux de pierre avec des inscriptions anciennes et des figures ». Bien qu’il n’y ait pas eu d’autorisation explicite de couper des sculptures du Parthénon, Elgin a apparemment adopté une vision large, emportant environ la moitié des sculptures survivantes de la citadelle athénienne. Son trésor comprenait 17 personnages grandeur nature des frontons du temple, 15 des 92 métopes qui ornaient l’extérieur du bâtiment et environ la moitié – une partie de 247 pieds – de la frise sculptée qui courait autrefois à l’intérieur.

Le comte avait prévu de faire orner ces anciens trésors de Broomhall, sa maison de campagne en Écosse. Mais une expédition, à bord du HMS Mentor, a été retardée lorsque le navire a sombré au large de l’île grecque de Cythère en 1802. De nombreuses caisses ont été perdues par-dessus bord et il a fallu plus de deux ans pour les récupérer de la mer.