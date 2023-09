L’impôt italien sur les bénéfices des banques continue de susciter la controverse

Près d’un mois plus tard, le gouvernement étudie toujours comment faire fonctionner cette mesure – mais les analystes et les décideurs restent critiques.

« C’est une loi très stupide », a déclaré ce week-end à CNBC Carlo Calenda, secrétaire national du parti politique Azione.

Calenda, ancien vice-ministre italien du Développement économique, a averti que cette politique pourrait décourager les investisseurs internationaux.

« C’est quelque chose que tous les investisseurs internationaux considéreront en disant : ‘Waouh, c’est très dangereux. Je ne veux pas faire d’investissement ici en Italie, des investissements à long terme, sachant que le gouvernement peut intervenir et dire d’accord, Je vais prendre une partie de vos bénéfices », a-t-il déclaré à Steve Sedgwick de CNBC lors du forum Ambrosetti de la Maison européenne.

Les Frères d’Italie, le parti leader du gouvernement de coalition au pouvoir, estiment cependant que les prêteurs n’ont pas répercuté les taux d’intérêt plus élevés sur les épargnants.

Les derniers résultats bancaires en Europe montrent que les prêteurs de la région bénéficient de niveaux de rentabilité plus élevés alors que les taux d’intérêt continuent de monter.

Le ministre italien de l’Economie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré à Ambrosetti que la taxe bancaire « peut certainement être améliorée… mais je n’accepte pas qu’elle soit considérée comme une taxe injuste », selon Reuters.

Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères du pays et chef du parti de centre-droit Forza Italia, a déclaré que le gouvernement était stable et que la taxe bancaire ne créait pas de tensions.

Il a insisté sur le fait qu’il était « correct de demander de l’aide aux banques », mais a souligné qu’il était important de faire une distinction entre les grands et les petits prêteurs. « Nous devons discuter avec les banques pour voir s’il est possible de mieux rédiger le texte [of the law] », a-t-il déclaré à Sedgwick de CNBC.