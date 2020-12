Le prix Sakharov est l’une des rares récompenses que l’Union européenne a instituées au cours de son existence. Nommé d’après le célèbre dissident soviétique et légendaire physicien nucléaire, Andrey Sakharov, il était également l’un des militants les plus infatigables et les plus éminents des droits de l’homme au monde, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1975.

Le prix Sakharov a été créé en 1988 par le Parlement européen pour honorer des individus et des groupes de personnes qui ont consacré leur vie à la défense des droits de l’homme et à la liberté de pensée.

De Nelson Mandela et Anatoly Marchenko – les premiers lauréats, qui ont partagé le prix en 1988 – à Ilham Tohti, l’économiste ouïghour et militant des droits de l’homme récompensé en 2019, de nombreuses personnalités et mouvements mondiaux de premier plan ont eu l’honneur de recevoir le prix .

Cette année, le prix Sakharov a été décerné à l’opposition démocratique du Bélarus. Lors d’une cérémonie différente de celle habituelle, en raison de la pandémie de coronavirus, le 16 décembre au Parlement européen, le Conseil de coordination, une initiative dirigée par la chef de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya, a accepté le prix au nom de l’opposition bélarussienne.

L’importance de ce choix est cruciale, surtout en une année où les droits de l’homme ont été testés à maintes reprises dans le monde. En septembre, le Parlement européen a condamné les autorités gouvernementales bélarussiennes pour leur répression violente des manifestations pacifiques contre les résultats des élections présidentielles truquées dans le pays.

En décernant le prix Sakharov à l’opposition démocratique de la Biélorussie, l’UE a clairement fait savoir au monde qu’elle se tenait aux côtés des forces démocratiques mondiales.

Si l’UE veut jouer un rôle régional important en tant que poids lourd politique et exercer son influence dans son voisinage immédiat, il est vital pour Bruxelles de diffuser ses valeurs fondamentales au-delà des frontières de l’Union. Valeurs démocratiques et respect des droits de l’homme, même à une époque où les perceptions de pays comme la Hongrie et la Pologne diffèrent de la manière de les définir, les meilleurs outils pour une meilleure relation entre l’UE et d’autres pays voisins non membres sont un moyen montrer aux résidents de l’Union européenne les progrès sociaux accomplis par l’UE au cours des dernières décennies et pourquoi il est essentiel que le bloc reste en vie, quels que soient ses nombreux défauts.

L’opposition démocratique du Bélarus est un exemple pour toutes les personnes qui souffrent sous des régimes autoritaires. Il est impressionnant de voir comment, malgré la pandémie, ils n’ont pas accepté les résultats frauduleux qui auraient obligé le dirigeant dictatorial du pays, Alexander Lukashenko, à conserver son emprise de fer sur l’ancienne république soviétique pendant cinq ans de plus après avoir été au pouvoir depuis 1994. . – Plutôt que de permettre passivement que cela se produise, le peuple biélorusse mène régulièrement des manifestations de masse depuis plus de quatre mois.

Au cours de ces mois de manifestations, il y a eu un nombre presque infini de violations des droits de l’homme, y compris d’horribles violences contre les manifestants pacifiques, l’arrestation de personnes innocentes et l’exil forcé de plusieurs dirigeants de l’opposition, malheureusement, le Bélarus n’est pas le lieu où de telles actions antidémocratiques ont eu lieu. Au contraire, de nombreux pays dans le monde sont toujours confrontés à des conditions similaires et tentent de trouver leur chemin vers une démocratisation plus poussée. Le peuple biélorusse a montré au monde le chemin difficile à parcourir.

De toute évidence, le monde n’est pas changé par les récompenses, mais les éloges du public pour des manifestations courageuses, justes et pacifiques sont toujours un pas dans la bonne direction.