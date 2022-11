L’importance du diagnostic précoce

« Il est important de passer beaucoup de temps avec les gens pour leur expliquer comment un IRD peut changer leur vie », dit MacCumber. “Un diagnostic précoce permet également aux patients d’accéder très tôt à une équipe d’experts qui peuvent les aider.” Cette équipe est composée d’ophtalmologistes, d’optométristes, de spécialistes de la rétine, de conseillers en génétique et d’autres experts en basse vision.

Pour établir un diagnostic, les médecins s’appuient sur une batterie de tests spécialisés qui leur donnent des informations sur de nombreux aspects de votre vision. Un test génétique vous dira exactement quelle mutation génétique vous avez et peut aider votre médecin à confirmer votre diagnostic. Il vous fournira également, à vous et à votre famille, des informations importantes sur votre maladie, sur la manière dont vous devrez peut-être planifier votre propre avenir et sur la manière dont elle peut affecter les autres membres de votre famille et les générations futures.

Un diagnostic précoce et précis peut également vous aider à vous inscrire à un essai clinique. Cela vous donnera la chance d’essayer de nouvelles thérapies avant qu’elles ne soient disponibles pour le grand public. Bien que presque aucun IRD ne dispose de traitements à l’heure actuelle, les médecins sont optimistes quant à l’avenir des thérapies géniques. Lors d’essais cliniques sur l’une de ces thérapies, les patients ont déclaré qu’ils étaient capables de se débarrasser de certains appareils conçus pour aider les personnes ayant une perte de vision à voir les visages et à lire.

“La thérapie génique est l’avenir des IRD, et nous avons parcouru un long chemin dans les tests génétiques. Nous en apprenons de plus en plus sur ces maladies. Je recommande absolument à 100 % que les patients participent à un essai clinique s’ils sont éligibles. est la façon dont nous trouverons des remèdes », dit MacCumber.

La chose la plus importante pour la majorité des personnes atteintes de DRI en ce moment est de ne pas perdre espoir. “Imaginez à quel point il peut être difficile pour un parent d’entendre que son enfant peut perdre la vue ou à quel point il est difficile pour un adulte actif d’entendre qu’il peut avoir à changer les choses dans sa vie”, déclare Kurup. « Les IRD sont très complexes, mais chaque patient est un individu. Pour ces personnes, la connaissance est vraiment un pouvoir, et plus tôt ils obtiennent ce pouvoir, mieux c’est.